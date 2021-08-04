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≡ Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42083
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:15
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Во вторник, 3 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 270 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%. В понедельник, 2 августа, от КВИ- умер 1 человек, заразились КВИ- 22 человека.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
515
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:15
#1
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До прививочной компании,темпы роста заболеваний шли на спад.Начали прививать-начался рост заболевших.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14201
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:30
#2
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Цитата:
Сергей kst:
Начали прививать-начался рост заболевших.

Рост заболеваний идёт волнами и он не связан никак с вакцинированием.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
515
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:42
#3
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Цитата:
Victor Yang:

Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1472
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:52
#4
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Цитата:
Ошакбаев собирает штаб добровольцев для борьбы с антипрививочниками в Казахстане
:lol: :lol: :lol:
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