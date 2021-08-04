Во вторник, 3 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 270 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%.

Иллюстративное фото vecernji.hr

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 92, г. Рудный – 51, г. Лисаковск – 24, г. Аркалык – 16, г. Житикара – 15, Костанайский район – 14, Аулиекольский район – 13, Денисовский район – 9, район им. Б. Майлина и Алтынсаринский район – 7, Жангельдинский и Мендыкаринский районы – 6, Федоровский район – 4, Камыстинский район – 3, по 1 случаю в Амангельдинском, Наурзумском, Узункольском районах.

218 пациентов обследованы по самообращению, 50 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 222 с симптомами заболевания, 48 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 августа 2021г. зарегистрировано 21 539 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 19 148 человек, в том числе 266 выздоровели 3 августа.

По информации Министерства здравоохранения РК, 2 августа в Костанайской области от КВИ- умер 1 человек, заразились коронавирусной пневмонией (КВИ-) 22 человека.

По подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в Костанайской области с начала пандемии - 77 человек.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 296 человек.