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Директора ГКП «КТЭК» отправил под домашний арест следственный суд Костаная
Директора ГКП «КТЭК» отправил под домашний арест следственный суд Костаная
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