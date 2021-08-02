Как подтвердили «НГ» в следственном суде Костаная, санкцию на домашний арест директора ГКП «КТЭК» Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА вынесли вечером в пятницу, 30 июля.

Фото из архива "НГ"

Как стало известно «НГ», Бекпаганбетову было предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Санкция по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Напомним, в сентябре 2020 года в антикоррупционной службе Костанайской области заявили, что Бекпаганбетов подозревается в покровительстве коммерческой организации «с предоставлением ей льгот и преимуществ при оказании услуг и выполнении работ в адрес ГКП». В ведомстве также сообщили, что ведут расследование и окончательное решение будет принято судом.

Тогда Аскар Бекпаганбетов сам обратился к СМИ и сообщил на брифинге, что его допросили уже три раза, но пока не сказали, чем именно вызвано такое внимание антикоррупционной службы.

- Я узнал об обвинениях в четверг, испытывал полное недоумение, - рассказал 2 сентября 2020 года Бекпаганбетов. - На первый допрос пришёл сам. Не думал, что это что-то серьёзное. Когда понял, что меня обвиняют, на второй допрос пришёл уже с адвокатом. Пока мне ничего внятного в антикоррупционной службе не объяснили, только вопросы задают. Спрашивают, в основном, о деятельности ТОО «ТеплоЭнергоМонтажСтрой». К этой фирме я никакого отношения не имею. Её создал профсоюз КТЭК после того, как я урезал финансирование трат профсоюза. Дело в том, что антимонопольный комитет запретил нам заниматься строительно-монтажными работами, пришлось уволить часть работников, которые потом и создали это ТОО. Они действительно выигрывали тендеры КТЭК. У них отличительная особенность - они демпингуют, выходят на любой конкурс с минимальной ценой и, соответственно, доход у них маленький.

«НГ» попыталась связаться с Аскаром Бекпаганбетовый по мобильному, но его телефон пока выключен.