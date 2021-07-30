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Vit:

Я думал ты нормальный мужик в рассвете сил . Где красивые женщины? Нафига нам чел в красных труселях? Че за бабушки с право загорают ? Капец.

[Исправлено: Серый волк, 31.07.2021 - 22:40]

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