Главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ в телефонном разговоре сообщил "НГ", что маршрут № 113 продолжит ходить по прежнему графику и в прежнем режиме, с 1 августа никаких изменений в его работе не произойдет.

Ранее читатели сообщали, что в автобусе N 113 вывесили объявление об отмене маршрута с 1 августа.

Также в отделе ЖКХ предоставили информацию об автобусах которые будут ходить в выходные дни.