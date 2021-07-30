113-й остается на маршруте - Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал объявление перевозчика
30 июля 2021, 19:27 | ЖКХ
Главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ в телефонном разговоре сообщил "НГ", что маршрут № 113 продолжит ходить по прежнему графику и в прежнем режиме, с 1 августа никаких изменений в его работе не произойдет.
Ранее читатели сообщали, что в автобусе N 113 вывесили объявление об отмене маршрута с 1 августа.
Также в отделе ЖКХ предоставили информацию об автобусах которые будут ходить в выходные дни.
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