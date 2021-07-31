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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42059
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 08:45
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Чуть ли не каждый контакт с представителями власти дает повод задуматься, что за люди работают, с какой целью пришли туда. Иллюстрацией к этому выводу привожу события, произошедшие с моим другом Сакеном Сейдалиным.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12599
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 08:45
#1
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фильм ужасов какой то.
полицаи лезут через железный забор
чтобы схватить дедушку просто так.
судья ничего не слышит и ничего знать не знает, потому что он судья
Казахстан 2021, 30 лет сам на сам.
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I
* Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
19
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 09:27
#2
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А разве не нарушение-тащить больного старого человека в отдел, тем более, каким-то там свидетелем? Что он может рассказать, если такие проблемы со здоровьем?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
889
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 09:43
#3
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Штраф получил за неявку, что не законного-то? Полицаи работали, приходили. Неуважение к власти полное!
Этическая сторона - да, некрасиво! Но зачем до суда о неявке доводить дело? Можно же было опережающе сообщить о невозможности явки по причине (указать).
А тут полицаи представлены зверями какими-то. Не может быть!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10407
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 10:19
#4
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Из личного. В прошлом году мне звонит следователь, ( каким то образом мой номер узнал) хотя оно на то и милиция. Виталя придите пожайлуста к нам. Я зачем? Он на вас пришло запрос из России . Я говорю не могу я на карантине. Дома. Подписал бумагу что я опасный человек и несу ответственность что могу заразить людей. Как раз же пик ковида был и все его боялись и незнали как с ним бороться . Потом уже меня в больницу забрали. Он сново звонит, Вит как ваше здоровье? Я норм лежу в больнице . Он вы мне скиньте на васап какой нибудь документ, с меня начальство требует Я ок. Скинул Он все Виталя спасибо, Выздоравливайте . Позже мы все таки встретились Я дал все показание. Я к чему они ко мне нормально и Я к ним . У них работа такая . Все абсолютно культурно прошло. . Незнаю че так агресивно у Денисова получилось.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2472
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 10:36
#5
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Цитата:
Imago:
А разве не нарушение-тащить больного старого человека в отдел, тем более, каким-то там свидетелем?

Учитывая состояние свидетеля, следователь мог дать следственное поручение участковому допросить свидетеля по месту проживания. А упертость в этом деле говорит либо о его некомпетентности, либо о заказе.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2472
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 10:39
#6
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Цитата:
Vit:
Виталя придите пожайлуста к нам. Я зачем? Он на вас пришло запрос из России . Я говорю не могу я на карантине.


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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
649
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 11:38
#7
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Ребята,а куда делись все сержанты?? Почему все эти пацанята вдруг стали лейтенантами?? Заметили? Почему все стали офицерами? Или все экстерном скоропостижно закончили ВУЗы?? Чот сомневаюсь. Или сейчас это официально продаётся?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14190
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 11:49
#8
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Цитата:
Сабыр:
куда делись все сержанты??

Они выполняют более грубую работу - в ППС, например.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22296
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 12:06
#9
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А у нас, ваще, сержантов - нету... :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10407
Аркадий ДЕНИСОВ: «Но мысль печальная здесь душу омрачает»
Отправлено: 31.07.21 - 12:15
#10
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Цитата:
Сабыр:
Для простого человека , например меня. Пофиг кто он, хоть сержант или Леха . Я когда с ними разговариваю не смотрю на погоны . Он для меня официальное лицо, представитель МВД РК . Это они там пусть между собой честь отдают друг перед другом.
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