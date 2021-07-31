Чуть ли не каждый контакт с представителями власти дает повод задуматься, что за люди работают, с какой целью пришли туда. Иллюстрацией к этому выводу привожу события, произошедшие с моим другом Сакеном Сейдалиным. Ему 75 лет, почти полностью потерян слух, в конце прошлого года переболел Covid-19 с поражением легких на 66%. На этом фоне обострились другие проблемы со здоровьем, пришлось перенести операцию на брюшной полости.

Можете представить состояние Сакена, когда к нему в частный домик пожаловали незваные гости в лице участкового Южного отдела полиции капитана Аблая Жаксылыкова с двумя юными лейтенантами. Они принесли повестку от следователя горуправления лейтенанта Раимкула Искакова, где сообщалось, что агай числится свидетелем по уголовному делу. Сам свидетель пытался узнать, что за дело, но ответа не получил. Насторожил и тот факт, что ему предложили пройти в Южный отдел. Зачем, никто объяснять не стал.

Имея печальный опыт личных контактов с работниками этого отдела по имущественному спору, когда пришлось призвать их к ответу только после обращения к генералу, начальнику департамента полиции, Сакен категорически отказался идти с ними куда бы то ни было.

Гости приходили несколько дней подряд, перелезая через высокий металлический забор и пытаясь силой отвести пенсионера в отдел. А 15 июля доставили бумаги, из которых следовало, что за неявку к Искакову (и по рапорту последнего) против Сейдалина возбуждено административное дело.

Суд прошел в онлайн-режиме с бесконечным нарушением связи, я присутствовал на нем без единого слова, хотя был заявлен общественным защитником. Мало того, судья Айгуль Жалпакова изолировала меня якобы за включение микрофона, хотя я к нему не прикасался. Процесс длился недолго, ответчик практически ничего не слышал, решение - штраф за неявку к следователю. Судье был важен сам факт неявки, но совершенно не интересовало, что за этим стоит.

Сакен и сегодня не в курсе, по какому уголовному делу его привлекали в качестве свидетеля, он считает все происшедшее с ним провокацией и желанием отомстить ему за обращение к генералу, после чего, кстати, в Южном отделе произошли кадровые изменения.

Интересна и этическая сторона происшедшего. Полицейские прекрасно видели, в каком состоянии находится «свидетель». Лейтенант Искаков не надорвался бы, если оторвал одно место от стула и приехал к деду домой для беседы. Но нет, это же неуважение к своей должности, к своим властным полномочиям. Кто-то из великих сказал: «Власть развращает человека, абсолютная власть развращает абсолютно».

Про абсолютную власть разговор впереди, но апломб мальчиков и девочек, надевших погоны, явственно выпирает из приведенных событий. И не указ им не Кодекс чести госслужащего, ни общепринятые нормы уважения и почитания аксакалов, ни укрепление авторитета полиции в народе. А ведь кто-то проверял их на бесстрастном полиграфе, где трудно скрыть вранье, кто-то давал им положительные характеристики и не понес за это наказания. И потому сегодня среди работников органов внутренних дел полно беспредельщиков, использующих властные полномочия для решения личных задач. Такая вот печалька, господа...