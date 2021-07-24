Отправлено: - 12:17

В Костанайской области уже несколько лет действует программа «Жасыл ел»

Согласие родителей на работу их ребенка. Это вроде бы не лишнее, но ведь письменное согласие требуется заверить у нотариуса!

Справки из психо- и наркодиспансера. Зачем? Если подросток не отвечает требованиям, его просто отправят домой.

Даже если человек наркозависимый, но он ведь добровольно пришел на работу, вероятно, зная, что труд - верное лекарство от вредных привычек. И потом, повторюсь, ему здесь никто не собирается дать в руки оружие или доверить пульт сложного электронного устройства.Только веник, совок и ведро или мешок для мусора.

И зачем гонять молодых по медучреждениям, разбросанным в разных концах города?

не соглашусь здесь в начальных тезисах товарища Денисова.1. Цитата:"Жасыл ел работает уже десятилетие, а если точнее, то припоминается ещё в году так - 2006 уже точно, были отряды2. По поводу бумаг, в общем: без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!Цитата:А в случае чего наниматель, как будет доказывать и в суде защищать свои права работодателя? В случае травмирования, например, инспекция придёт с проверкой...Родитель заявит, что ничего не писал, это писала жена, а они в разводе и т. д. и т.п. т.е. нужно участие в таких вопросах нотариуса.3. Цитата:как узнаем, что ребенок не отвечает требованиям? когда уже что-то случится?4. Цитата:Он - наркозависимый, среди равных сеьбе по возрасту. может ли он оказать на них влияние, втянуть в употребление? распространение?5. Цитата:справки делаются онлайн для взрослых, возможно, также и для детей, о том, что они не состоят на учетеДалее не стал читатьП.с. Выдерну из контекста, но посыл должен быть понятен:" -...Служба в армии - почётная обязанность каждого советского гражданина- Вот видишь, "почётная"!" (к/ф Максим Перепелица)