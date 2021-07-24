Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аркадий ДЕНИСОВ: Есть признаки паранойи
Аркадий ДЕНИСОВ: Есть признаки паранойи
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42007
Аркадий ДЕНИСОВ: Есть признаки паранойи
Отправлено: 24.07.21 - 10:31
Кому-то из великих принадлежит высказывание: «Две вещи в мире не имеют границ: Вселенная и человеческая глупость». Подтверждения тому встречаются довольно часто.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4759
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Есть признаки паранойи
Отправлено: 24.07.21 - 10:31
Торговлю регулярно штормит от нововведений, стометровка- глупость неимоверная, теперь сигареты за шторками. Посмотрим что ещё выдумают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2462
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Есть признаки паранойи
Отправлено: 24.07.21 - 11:17
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2754
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Есть признаки паранойи
Отправлено: 24.07.21 - 12:17
не соглашусь здесь в начальных тезисах товарища Денисова.
1. Цитата:
"Жасыл ел работает уже десятилетие, а если точнее, то припоминается ещё в году так - 2006 уже точно, были отряды
2. По поводу бумаг, в общем: без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!
Цитата:
А в случае чего наниматель, как будет доказывать и в суде защищать свои права работодателя? В случае травмирования, например, инспекция придёт с проверкой...
Родитель заявит, что ничего не писал, это писала жена, а они в разводе и т. д. и т.п. т.е. нужно участие в таких вопросах нотариуса.
3. Цитата:
4. Цитата:
5. Цитата:
справки делаются онлайн для взрослых, возможно, также и для детей, о том, что они не состоят на учете
Далее не стал читать
П.с. Выдерну из контекста, но посыл должен быть понятен:
" -...Служба в армии - почётная обязанность каждого советского гражданина
- Вот видишь, "почётная"!" (к/ф Максим Перепелица)
1. Цитата:
В Костанайской области уже несколько лет действует программа «Жасыл ел»
"Жасыл ел работает уже десятилетие, а если точнее, то припоминается ещё в году так - 2006 уже точно, были отряды
2. По поводу бумаг, в общем: без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!
Цитата:
Согласие родителей на работу их ребенка. Это вроде бы не лишнее, но ведь письменное согласие требуется заверить у нотариуса!
А в случае чего наниматель, как будет доказывать и в суде защищать свои права работодателя? В случае травмирования, например, инспекция придёт с проверкой...
Родитель заявит, что ничего не писал, это писала жена, а они в разводе и т. д. и т.п. т.е. нужно участие в таких вопросах нотариуса.
3. Цитата:
Справки из психо- и наркодиспансера. Зачем? Если подросток не отвечает требованиям, его просто отправят домой.как узнаем, что ребенок не отвечает требованиям? когда уже что-то случится?
4. Цитата:
Даже если человек наркозависимый, но он ведь добровольно пришел на работу, вероятно, зная, что труд - верное лекарство от вредных привычек. И потом, повторюсь, ему здесь никто не собирается дать в руки оружие или доверить пульт сложного электронного устройства.Только веник, совок и ведро или мешок для мусора.Он - наркозависимый, среди равных сеьбе по возрасту. может ли он оказать на них влияние, втянуть в употребление? распространение?
5. Цитата:
И зачем гонять молодых по медучреждениям, разбросанным в разных концах города?
справки делаются онлайн для взрослых, возможно, также и для детей, о том, что они не состоят на учете
Далее не стал читать
П.с. Выдерну из контекста, но посыл должен быть понятен:
" -...Служба в армии - почётная обязанность каждого советского гражданина
- Вот видишь, "почётная"!" (к/ф Максим Перепелица)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7373
Аркадий ДЕНИСОВ: Есть признаки паранойи
Отправлено: 24.07.21 - 12:56
«Две вещи в мире не имеют границ: Вселенная и человеческая глупость»
Там ещё продолжение есть, что то типа того, что насчёт первого (т.е. вселенной) автор не уверен.
Цитата:
Ну так молодёжь загоняют и медиков, которые и так загружены перегружать незачем. Студент учится, значит и работать может, особенно если хочет.
А в случае несчастного случая, тоже, причём тут родители? Есть организация (работодатель), есть студент (работа желающий ) Зачем тут родители, "нам кузнец не нужен" (с) эти вопросы должны уже на государственном уровне быть урегулированы правильно.
Так же по наркотикам, их где угодно можно походу при желании найти, но вряд ли это будет на работах. А то так можно дойти до того, что на дискотеку или ещё какой сабантуй только со справкой пускать.
[Исправлено: elektron, 24.07.2021 - 07:59]
Там ещё продолжение есть, что то типа того, что насчёт первого (т.е. вселенной) автор не уверен.
Цитата:
Медный:
Ну так молодёжь загоняют и медиков, которые и так загружены перегружать незачем. Студент учится, значит и работать может, особенно если хочет.
А в случае несчастного случая, тоже, причём тут родители? Есть организация (работодатель), есть студент (работа желающий ) Зачем тут родители, "нам кузнец не нужен" (с) эти вопросы должны уже на государственном уровне быть урегулированы правильно.
Так же по наркотикам, их где угодно можно походу при желании найти, но вряд ли это будет на работах. А то так можно дойти до того, что на дискотеку или ещё какой сабантуй только со справкой пускать.
[Исправлено: elektron, 24.07.2021 - 07:59]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать