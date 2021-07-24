Кому-то из великих принадлежит высказывание: «Две вещи в мире не имеют границ: Вселенная и человеческая глупость». Подтверждения тому встречаются довольно часто.

Вот пример. В Костанайской области уже несколько лет действует программа «Жасыл ел». Сюда набирают старшеклассников и студентов на работу по поддержанию чистоты в городе и его окрестностях. Особенно охотно набирает ребят ТОО «АБЗ +». Бойцы работают до обеда, труд с веником и граблями особо тяжким не назовешь. Их собирает и развозит служебный автобус, час работы стоит около 450 тенге. Оплата достойная. В этом году сюда пришли мои знакомые, от них и узнал, какие бумаги требуются для зачисления в отряд. Вот они:

1. Характеристика с места учебы (спрашивается зачем?). Зачем на 2-3 недели работы характеристика?

2. Согласие родителей на работу их ребенка. Это вроде бы не лишнее, но ведь письменное согласие требуется заверить у нотариуса! А это зачем? Родитель приводит ребенка в контору, на глазах у кадровички пишет согласие, при чем здесь нотариус?

3. Справки из психо- и наркодиспансера. Зачем? Если подросток не отвечает требованиям, его просто отправят домой. Даже если человек наркозависимый, но он ведь добровольно пришел на работу, вероятно, зная, что труд - верное лекарство от вредных привычек. И потом, повторюсь, ему здесь никто не собирается дать в руки оружие или доверить пульт сложного электронного устройства.Только веник, совок и ведро или мешок для мусора. И зачем гонять молодых по медучреждениям, разбросанным в разных концах города? Разве чтобы отбить охоту у ребят заниматься общественно-полезным трудом?

Я задавал эти вопросы гендиректору ТОО «АБЗ+» Николаю Лобанову. Тот ответил, что не он придумал эти бумажки, это совместный труд нескольких министерств, чиновники страхуются от теоретически возможных проблем. Не знаю, что имеется в виду, но если, скажем, кому-то из людей на голову падает кирпич, то у чиновников все же хватает ума не заставлять всех носить каски. Согласитесь, неумные и ненужные требования, но их навязали предприятиям кабинетные грамотеи, вчерашние болашаковцы.

Или другой пример. Баня на ул. Гагарина (сейчас - пр. Назарбаева) в Костанае, весьма популярная в народе, неожиданно прекратила работу. Спрашиваю, в чем дело? Оказывается, подошел срок поверки газового счетчика, а сервисная лаборатория временно не работает. Других подобных контор в городе нет. Работники «КазТрансГаз Аймака» заявили: отключайтесь, иначе будем брать за газ, как будто вы работаете все 24 часа в сутки. Не хотите - везите свой счетчик в Уральск или Алматы.

Знаете, у нас в авиации были и есть регламентные работы, но их приказом (в силу производственной необходимости) могли передвинуть на срок до месяца, никто этому не препятствовал, потому что у аппарата есть запас прочности. А здесь счетчик, который после плановой поверки по-прежнему остается в работе.

Буквоедство не всегда уместно, ни один руководящий документ не способен предусмотреть все возможные ситуации. Иногда можно вспомнить про трезвый расчет и не создавать людям необязательные проблемы. Но пока что нами рулят люди-роботы, как ни прискорбно это сознавать.

P. S. У Аркадия Райкина была юмореска: «Мне нужна справка, что я не женат». - «Принесите справку, что вам нужна справка». Вам это ничего не напоминает?



