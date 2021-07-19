Отправлено: - 23:12

lavprof:



5555:



Цитата:А нужны вам чьи то ответы?!Вы, сдается, все уже решили. Ровно по тем же соображениям, что и другим пеняете. Потому что решили! И за себя, и за привитых!Цитата:Точно также, а вы реально ждёте конкретики? Почитайте выше, соображений приведено более чем достаточно. Но вы же их в упор не видите. Вы все уже решили для себяТолько вот, ребятки сейчас решать ",для себя и за себя" не получится. Нужна коллективная безопасность. И игры в демократию пора кончать. Поэтому запасаемся поп-корном, все интересное для вас только начинается.