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Уже стоим здесь 2,5-3 часа, в том числе тяжелые пациенты. Ладно я, в легкой форме, просто по тесту подтвердился COVID, но здесь есть люди с тяжелой формой, они даже стоять не могут.

Цитата:И все равно я со своей легкой формой не понятно зачем приперся создавать очередь.