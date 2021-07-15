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≡ Почему люди с коронавирусом должны ждать КТ на улице?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41958
Почему люди с коронавирусом должны ждать КТ на улице?
Отправлено: 15.07.21 - 23:57
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Как сообщил в редакцию "НГ" читатель под ником Пациент, ему и еще нескольким людям пришлось стоять на улице больше 2 часов в очереди на КТ в инфекционной больнице. По его словам, ожидающих в конце концов пустили в помещение, но быстрее очередь от этого двигаться не стала.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1427
Re: Почему люди с коронавирусом должны ждать КТ на улице?
Отправлено: 15.07.21 - 23:57
#1
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Цитата:
пришлось стоять на улице больше 2 часов в очереди


Надо медицинские взносы срочно повысить, может тогда двери больниц и поликлиник откроют для народа. а пока программа Жабык.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1506
Re: Почему люди с коронавирусом должны ждать КТ на улице?
Отправлено: 17.07.21 - 00:31
#2
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Цитата:
Уже стоим здесь 2,5-3 часа, в том числе тяжелые пациенты. Ладно я, в легкой форме, просто по тесту подтвердился COVID, но здесь есть люди с тяжелой формой, они даже стоять не могут.


И все равно я со своей легкой формой не понятно зачем приперся создавать очередь.
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