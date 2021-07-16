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≡ Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41958
Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
Отправлено: 16.07.21 - 18:10
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Этих стационаров развернуто 22, коечный фонд в них - 1302, и 551 человек на них уже госпитализирован. О ситуации с ростом заболеваемости ковидом сегодня рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8672
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 18:10
#1
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3 волна во всей красе явилась
Аккурат почти точь в точь как в прошлом году явилась первая волна
Теперь до августа карантин будет
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oliva-2
§ oliva-2
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.02.09
Сообщений:
168
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 19:13
#2
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А смертность- большой, большой секрет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12395
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 19:43
#3
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оказывается чего чего, а кислорода у нас в избытке. продаем на экспорт соседям.
///Чтобы увеличить запасы кислорода в южных регионах страны, ведомство закупило 100 тонн в Казахстане. Еще столько же придет к концу июля.///
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
137
Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах Костанайской области уже занята больными
Отправлено: 16.07.21 - 22:03
#4
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они могли инфицироваться до вакцинации/ - сообщил главный санитарный врач области Ермухамбет Д.

Оригинальное утверждение. Да еще и от главного санитарного врача области. Если перечислять вероятности, то надо перечислять, думаю, все вероятности, и наиболее вероятные вероятности.

Как организован процесс вакцинации на фоне массового нарушения санитарных правил гос.сан.врач не видит, тут такая вероятность - заразиться не до вакцинации, а в процессе. При ожидании прививки, например. Об этом говорят эпидемиологи известные во всем мире. А местные ну прям сказочники.

[Исправлено: Gljuk, 16.07.2021 - 23:08]
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
137
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 16.07.21 - 22:09
#5
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- Есть ли среди вакцинированных, которые заболели, люди с тяжелым течением заболевания, - спросила корреспондент «НГ».

А что даст ответ на этот вопрос? Тут нужно определиться с понятиями. Кто такие привитые? В которых раз иголкой тыкнули и всё, они что ли привитые? Нет, конечно. Хорошо, ответ бы прозвучал - есть среди тех, в кого иголкой ткнули, привитые двумя компонентами вакцины. Но заболели они, например, при втором посещении прививочного кабинета или до того, как вообще сформировался иммунитет. Через неделю оказались в больнице. Короче, явно и вопрос провокационный, и ответ на поставленный вопрос вообще ничего не дает, только может подкинуть дрова в топку антиваксеров ;-)
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1506
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 17.07.21 - 00:21
#6
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Хорошая математика. 100 коек, 34 заняты. Загруженность 44%.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1291
Re: Почти половина ковидных коек в инфекционных стационарах...
Отправлено: 17.07.21 - 05:57
#7
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Цитата:
JereK:

Это привычка, штоле, всё наизнанку выворачивать?
Цитата:
...стационаров развернуто 22, коечный фонд в них - 1302, и 551 человек на них уже госпитализирован...
...Загруженность инфекционных стационаров на сегодня составляет 44%...
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