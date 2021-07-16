Этих стационаров развернуто 22, коечный фонд в них - 1302, и 551 человек на них уже госпитализирован. О ситуации с ростом заболеваемости ковидом на брифинге в РСК сегодня, 16 июля, рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА.

Фото из архива "НГ"

- Загруженность инфекционных стационаров на сегодня составляет 44%, - сказала она. - Развернуто около 100 реанимационных коек, на них находится 34 пациента, 22 из которых в тяжелом состоянии. В основном это люди в возрасте 60-70 лет, состояние которых усугубляется за счет сопутствующих заболеваний - таких как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы.

На вопрос о смертности от ковида за последний месяц спикер ответить затруднилась, предложив направить вопрос в управление здравоохранения письменно.

Есть статистика по заболевшим после вакцинации.

- Их 7% от общего числа, - сообщил главный санитарный врач области Ермухамбет ДАУЛЕТБАЕВ. - Но 80% из этих семи процентов привиты только первым компонентом, они могли инфицироваться до вакцинации. Специфический иммунитет формируется через 2-4 недели после вакцинирования вторым компонентом.

- Есть ли среди вакцинированных, которые заболели, люди с тяжелым течением заболевания, - спросила корреспондент «НГ».

- Среди тех 22 человек, о которых я говорила, вакцинированных нет, - ответила Бексултанова.

Добавила, что прививочная кампания продолжается, в области сейчас действует 181 прививочный пункт.