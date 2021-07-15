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≡ Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41942
Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?
Отправлено: 15.07.21 - 18:15
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В Костанайской области недостаточно спецтехники для тушения лесных пожаров. За последние 2-3 года в регион поступили только 14 новых автомобилей, а часть техники используется с 80-х годов 20-го века.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
129
Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?
Отправлено: 15.07.21 - 18:15
#1
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//Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как будет тушить огонь в лесах Костанайской области?//
Ну кто , кто?
Футбольная команда Тобыл.(прости господи)
К ним же все финансирование пошло.
А быстро бегать ,таки ,они обучены.

[Исправлено: urmas, 15.07.2021 - 18:17]
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
644
Re: Не хватает транспорта и добровольных пожарных - Кто и как...
Отправлено: 15.07.21 - 18:26
#2
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Надо продать новые иномарки чиновников и купить пожарные машины. Чиновники могут ездить на автобусах, как раз следить за соблюдением масок и соц.дистанции. Или купить велосипед, или самокат и ездить. Как раз будут смотреть за состоянием дорог и тротуаров.
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