В Костанайской области недостаточно спецтехники для тушения лесных пожаров. За последние 2-3 года в регион поступили только 14 новых автомобилей, а часть техники используется с 80-х годов 20-го века.

Фото из архива "НГ"

Об этом сегодня, 15 июля, отвечая на вопросы журналистов, сообщил заместитель начальника ДЧС Азамат ОРИМБАЕВ на блифинге в РСК.

- Работа в этом направлении ведется, - отметил он. - Есть установленные нормы на тех территориях, где есть государственный лесной фонд. Что касается 26 подразделений, которые работают в населенных пунктах, то в область поступило за 2-3 года около 14 автомобилей. Это благодаря личной поддержке акима области Архимеда Мухамбетова. Понятно, что мы проводим внутренний анализ. Новую технику в основном отправляют в областной центр, в города, а в последующем (старая - "НГ") техника из городов передаётся в районы. В департаменте ЧС техники хватает, просто она имеет большой амортизационный ресурс. Есть техника с 80-х годов на базе ЗиЛ, она находится в исправном состоянии.

Для тушения лесных пожаров в ДЧС созданы две группировки численностью более 70 сотрудников и 16 единиц техники. Они отправляются на помощь местным подразделениям в лесных хозяйствах, если там не справляются.

- Раньше почти в каждом селе были свои пожарные части, но сейчас они либо расформированы, либо сокращены. У департамента по ЧС есть план, как тушить пожар вблизи таких сел? - спросил корреспондент "НГ".

Фото РСК

- Для тушения пожаров есть 26 подразделений ЧС, - ответил Оримбаев. - При этом в отдаленных населенных пунктах местные власти создают пожарные посты. Таких по области около 36-ти. В основном это посты на базе крупных ТОО, которые имеют на балансе приспособленную технику и обученный персонал. Понятно, что ответственность за леса несет государство, поэтому при необходимости мы привлекаем дополнительные силы. Также мы создаем добровольные пожарные формирования. Всего их по области около 545. С ними наши сотрудники проводят обучение, оснащение ведется за счет местных акиматов. Приобретаются ранцевые огнетушители и хлопушки. А на базе предприятий готовятся водовозы и другая техника.

- Сколько населенных пунктов не имеют своих пожарных частей или постов?

- Есть населенные пункты, где живет мало человек. Создать там пожарный пункт проблематично - там отсутствуют крупные предприятия и здания для хранения техники. Таких сел около 80-ти. Есть план, в рамках которого мы создаем новые пожарные посты. За 3 годапланируем создать 6 новых пожарных постов. Один из них был открыт две недели назад в Узункольском районе. Мы стараемся не списывать технику, а передаем их акиматам, чтобы создавать пожарные посты.

Азамат Оримбаев не стал комментировать последний пожар в лесном хозяйстве Пригородное, который тушили двое суток с привлечением вертолёта. Он сообщил, что полиция Костанайского района сейчас проводит расследование. Причина пожара пока не названа.