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"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
"Спрашивать будете с меня!" - После акции протеста возле облакимата власти займутся дефектами в новостройке в Костанае
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