Около 10 владельцев квартир дома № 6 в микроайоне Юбилейный сегодня, 12 июня, вышли на акцию протеста к зданию акимата Костанайской области. Они недовольны качеством построенной ТОО «Вакхстрой» многоэтажки.

Из-за проливных дождей в доме затопило подвал и квартиры с 9-го по 5-й этаж.

- Дом сдали в эксплуатацию в 2019 году и дали гарантию на 3 года, - рассказала "НГ" председатель ОСИ дома №6 Алия БАЕВА. - Я председательствую 9 месяцев и за это время успела побывать в самых разных госорганах: ходила в областной акимат, отдел строительства, участвовала в судах. Но результата нет! Дом социальный, здесь живут и инвалиды, и многодетные семьи. Многие брали кредиты чтобы купить здесь квартиру. У меня ощущение, что в подвале все стояки, краны, и трубы сделаны из б/у материалов. Мелочи мы сами устраняем, хотя дом на гарантии. Последняя ночь была ужасной, почти весь дом не спал! Мы всю ночь меняли тазики, вёдра, чтобы спасти квартиры от проливного дождя. Люди не успевали вытерать полы. Сегодня наше терпение лопнуло и мы пришли к областному акимату. А что мы еще можем сделать если никто нам так и не смог помочь?

Жители дома № 6 опасаются, что стекающая по стенам вода замкнет электропроводку. Из-за этого многие владельцы квартир во время дождя не включают свет.

- У нас главный вопрос к властям - кто и как принимал этот дом в эксплуатацию? - возмущается Баева. - Я не могу найти ответственного, с которого можно было бы спросить. У нас 144 квартиры. Требования наши простые: нужно срочно отремонтировать кровлю и сделать сухим подвал. Хотя бы это. Про проваливающиеся полы мы уже и не говорим. Хотя такая же проблема почти в каждой квартире. Может, сами исправим... Такие же проблемы есть и у других домов, которые строило ТОО «Вакхстрой». Мне жаловались жители домов № 8 и № 15. А ТОО продолжает строить дома в Юбилейном по госзаказу.

Разговор владельцев квартир с журналистами продолжался около 15 минут. Через какое-то время из облакимата вышла сотрудница управления внутренней политики, выслушала претензии и предложила пройти в здание. Люди согласились. Внутри ответ держали заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ, и. о. директора ТОО «Вакхстрой» Валентин ШИЛЯЕВ и руководитель управления строительства Берик ТАНЖАРИКОВ.

- Сейчас разговор перерастает в большую полемику, - сказал Шиляев. - Соответственно, есть резонанс, который отражается на авторитете фирмы и власти. Чтобы негатива не было, я вам гарантирую - сегодня выехал наш представитель, он посмотрел, зафиксировал дефекты, головное руководство уже в курсе, при наступлении благоприятной погоды мы приступим к устранению дефектов по кровле. Объясню, с чем связаны проблемы. Изначально проектом были заложены материалы, которые, скажем так... У четвертого класса жилья, которое мы строили, стоимость квадратного метра для социального жилья государство старалось сократить. Это отражается на строительстве и на использовании материалов, которые заложены в проекте. Всё сделано по проекту, никаких труб, бывших в употреблении, там нет!

- Мы от себя напишем письмо в судебно-строительную экспертизу, независимую, государственную экспертизу, - добавил Касимов. - Она проверит экономические затраты и качество выполненных работ. Мы это проверим. Что касается устранения дефектов, то можно обговорить конкретные сроки с подрядной организацией.

Жильцы с недоверием отнеслись к обещаниям. Спрашивали замакима, почему власти не реагировали на их обращения до того, как они вышли к стенам облакимата и пригласили журналистов. Есть и более веские причины не верить госорганам. В ноябре 2020 года заказчик - отдел строительства - уже судился с подрядчиком. Тогда стороны заключили мировое соглашение, до декабря все дефекты обещали устранить. Но что-то пошло не так.

- Мы его исполнили, но в неполном объёме, - объяснил и. о. директора ТОО «Вакхстрой». - Представители дома знают, что бригада работала. Да, сначала над устранением дефектов трудились 4 человека. Потом сократилась бригада до двух человек. Они чисто физически не успевают. У предприятия сейчас сложная финансовая ситуация. Если мы не заплатим вовремя, от нас уйдут субподрядчики.

По словам жильцов, за полгода эта бригада успела поработать только в 10 квартирах. В ТОО «Вакхстрой» объём выполненных работ уточнить не смогли.

- Я всю мелочевку сам ремонтировал, но элементарно - есть дверь, в которой дырка под ручку сделана неправильно, - возмущается владелец квартиры на 8-м этаже Азамат АИПОВ. - А кто это принимал? Причем здесь проект, это же просто отношение как к скотам! По другому не скажешь. Дома строили по программе, которую президент инициировал. Я не думаю, что если бы власть об этом знала, то «Вакхстрой» продолжал бы участвовать в тендерах. Скажите, пожалуйста, с кого нам спрашивать, к кому обращаться?

- Ни к кому обращаться не нужно, сегодня я сам в 15 часов буду у вас! - пообещал заместитель акима Ануарбек Касимов. - Совместно определим объём работ. Контроль над устранением дефектов я возьму на себя. Спрашивать будете с меня!

Касимов побещал, что к устранению дефектов приступят в ближайшие дни. Параллельно власти хотят разобраться, почему вообще возникли эти строительные нарушения.

На техническом этаже стоят лужи после дождя

Из швов плит на крыше сочится вода

Жильцы спасаются тазиками и кастрюлями

По слвоам жильцов, ночью во время дождя 19-литровая бутыль наполнялась за 10 минут

Фото Ксении РЕБИК