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≡ "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41909
"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 12:48
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Всю ночь здесь откачивали воду несколько тракторов и грузовых машин. Однако в грязном море воды под путепроводом до сих пор тонут автомобильные номера, глохнут машины, а пешеходы отчаянно отпрыгивают от затапливающих тротуары волн.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7569
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 12:48
#1
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Цитата:
Самым слабым местом по традиции оказался участок проспекта Назарбаева

Ну да, таблички менять - это не проблему решать!
Юбилейный - так вообще гиблое место.
И в старой части есть места, где ни один типа руководитель не может избавиться от воды. Например, перекрестки Маяковского-Быковского или вот Урицкого-Тарана...та еще ж...а:

По отремонтированной в 2019 году дороге-ливневке в 9 микр. как всегда многоводье. Но чтобы перейти надо обойти пол микрорайона, чтобы добраться до плиты.


Это еще школа на каникулах.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22175
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:12
#2
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Цитата:

с советских времен лежит труба диметром 500 мм.

За 30 лет, независимости,
заменить не смогли?...
:lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7569
"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 13:19
#3
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Цитата:
drakon:
заменить не смогли?...

ну когда? когда этим заниматься? Таблички менять же надо.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
641
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:25
#4
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Необходимо построить новую дорогу над жд дорогой от мкрн. Береке до Тарана, там предусмотреть также пешеходную и велосипедную дорожку. Тогда в случае затопления, можно будет проехать до центра без проблем. Также сделать дорогу от аэропорта до мкрн Береке, чтобы в случае затопления под мостом на аэропорт, можно было проехать в центр жителям мкрн. Аэропорт.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22175
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:31
#5
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Цитата:
arman_kst:
Необходимо построить новую дорогу над жд дорогой от мкрн. Береке до Тарана,

А на ПСД, денег - хватит, в Казахстане?
В Костанае, ясно - не хватит... :lol: :oops:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
641
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:40
#6
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Цитата:
drakon:
А на ПСД, денег - хватит, в Казахстане?

У них в плане указана дорога была, пусть защищают проект для выделения средств из бюджета
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R
§ RZ
(Пользователи)
Регистрация:
12.07.21
Сообщений:
1
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 13:57
#7
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Уже не первый год чиновники знают об этой проблеме но воз и ныне там, правду говорят готовь сани летом а телегу зимой почему нельзя было подготовить ПСД и найти подрядчика зимой??? У нас всегда так мы были не готовы, зимой много снега, летом слишком жарко или топит в итоге чинуши шевелятся когда петух клюнет...
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
202
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 14:36
#8
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Цитата:
arman_kst:
акже сделать дорогу от аэропорта до мкрн Береке, чтобы в случае затопления под мостом на аэропорт,

Ну... Переезд по Уральской разблокировать и на его месте путепровод воткнуть
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
927
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 15:05
#9
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Цитата:
для отвода талых и дождевых вод в районе Гагаринского путепровода с советских времен лежит труба диметром 500 мм. Она е справляется с потоком воды во время ливней. Планируют заменить на трубу 1000 мм протяженностью 1,5 км. - Это самая низкая точка в этом районе города, - объяснил Касимов. - Раньше вода уходила по полям, но после застройки этой части города много воды скапливается под путепроводом. Проспект очень хороший, единственная его проблема - водоотвод, который нужно менять.

А куда это труба отводит воду? Под путепроводом низина, а чтобы вода уходила нужно трубу еще в более низкое место пустить и с положенным уклоном.
Проспект хороший? Когда была Гагарина и ремонт делали положив слой асфальта поверх старого утрамбованного, то да, была хорошая улица. А как сделали капремонт, так ездить невозможно, особенно от Баймагамбетова в сторону Бородина, а это ведь уже пытались исправлять ямы-кочки.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
971
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 16:09
#10
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А почему автомобильные номера послетали? Рамки в воде расстёгиваются, что ли?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12333
"Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на проспекте Назарбаева не могут справиться второй день в Костанае
Отправлено: 12.07.21 - 16:32
#11
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Керклис. побратим Кустаная.
ну поездили туда некоторые. в свое время.
не пойму почему думки у нынешних
не доходят, обратиться к Венеции.
так мол и так, у нас как у вас.
давайте дружить.
там ведь туристы охотно посещают полностью затопленную центральную площадь Сан-Марко.
обмен опытом так сказать.
а там и гандолы не за горами.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1199
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 17:14
#12
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Цитата:
arman_kst:
Необходимо построить новую дорогу над жд дорогой от мкрн. Береке до Тарана


Путепровод? А что на счёт стоящих на пути двойной 9-этажки по Темирбаева,39, Кукольного театра и пр служебных зданий ЖД? Вряд ли. Вот ул.Победы могли бы пробить путепроводом, там склады только слева от Нефтебазы. Но со стороны 2-го Кустаная уже строят без плана в голове (стадион и пр) - даже, если и сделают путепровод, то с поворотом, город обречён на кривые улицы и тупики.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1199
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 17:26
#13
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Цитата:
yudjin:
По отремонтированной в 2019 году дороге-ливневке в 9 микр. как всегда многоводье


Могли бы попробовать делать наоборот: проезжую часть выше газонов, чтобы вода стекала туда и впитывалась

Цитата:
Undead:
А почему автомобильные номера послетали? Рамки в воде расстёгиваются, что ли?


Встречные перед собой гонят волну, которая бьёт по бамперу, номер изгибается и вылетает. А некоторые залетают в воду на скорости. Года 4 назад во время ливня видел как подкрылки вырвал себе один гонщик на Алтынсарина-Пушкина.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10343
Re: "Горжусь тобой, Казахстан?" - С потопом на...
Отправлено: 12.07.21 - 17:37
#14
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Я знаю как эту проблему решить что б она не мазолила глаза журналистам и блогерам. Очень просто, проспекту вернуть старую комунистическую ! Гагарин . А Абай переименовать в Назарбаева и на кольце около мечети поставить стул с первым президентом. Вроде норм моя идея. Скорей всего не кого не огорчит, не патриотов , не поуехавших.
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