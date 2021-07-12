Отправлено: - 15:05

для отвода талых и дождевых вод в районе Гагаринского путепровода с советских времен лежит труба диметром 500 мм. Она е справляется с потоком воды во время ливней. Планируют заменить на трубу 1000 мм протяженностью 1,5 км. - Это самая низкая точка в этом районе города, - объяснил Касимов. - Раньше вода уходила по полям, но после застройки этой части города много воды скапливается под путепроводом. Проспект очень хороший, единственная его проблема - водоотвод, который нужно менять.

Цитата:А куда это труба отводит воду? Под путепроводом низина, а чтобы вода уходила нужно трубу еще в более низкое место пустить и с положенным уклоном.Проспект хороший? Когда была Гагарина и ремонт делали положив слой асфальта поверх старого утрамбованного, то да, была хорошая улица. А как сделали капремонт, так ездить невозможно, особенно от Баймагамбетова в сторону Бородина, а это ведь уже пытались исправлять ямы-кочки.