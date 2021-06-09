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≡ Бег вместо "синтетики" - Кто продолжает бороться с рекламой наркотиков в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41689
Бег вместо "синтетики" - Кто продолжает бороться с рекламой наркотиков в Костанае?
Отправлено: 09.06.21 - 15:45
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- Мы понимаем, что разовой акцией мы проблему не решим, - рассказал "НГ" руководитель бегового сообщества "Kostanay Runners" Валентин ЛУКИН. - Но считаю, что мы сможем привлечь внимание людей.
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* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
368
Re: Бег вместо "синтетики" - Кто продолжает бороться с...
Отправлено: 09.06.21 - 15:45
#1
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Один акт вандализма-закрасили другим.Завтра новых "адресов"нашлепают.Весь город скоро будет в черных квадратах,с надписью Костанай ранерс.
Есть спрос-будет и предложение.
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
38
Re: Бег вместо "синтетики" - Кто продолжает бороться с...
Отправлено: 09.06.21 - 16:00
#2
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Наркотики - лучшее средство от наркоманов.
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