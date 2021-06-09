Акцию провели сегодня, 9 июня, члены бегового сообщества "Kostanay Runners", сотрудники областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и департамента полиции.

Они закрасили 20 надписей на стенах, рекламирующих телеграм-каналы, через которые распространяют синтетические наркотики. Одна из них - на стене дома № 49 по ул. Садовой, где реклама размещалась перед входом в школу-лицей "Озат".

- Я часто видел такие надписи, которые бросаются глаза, потому что это именно адреса, а не привычные рисунки, - рассказал "НГ" руководитель бегового сообщества "Kostanay Runners" Валентин ЛУКИН. - Я просто вышел на одну из тренировок, пробежал по городу около 5 км, посмотрел, где нарисованы ссылки, и наметил маршрут. Потом обратился в департамент полиции - чтобы нас не приняли за вандалов, разрисовывающих стены. Быстро согласовали и вышли на акцию. Мы понимаем, что разовой акцией мы проблему не решим. Но считаю, что мы сможем привлечь внимание людей. Поверх закрашенной рекламы мы рисуем по трафарету наш логотип - может, кто посмотрит на него и присоеденится к беговому сообществу.

За два часа успели закрасить наглядную агитацию на улицах Садовой, Баумана, Баймагамбетова и в 9-м микрорайоне. Как отмечают в департаменте полиции, с начала 2021 года провели более 20 подобных акций.

- Вообще за рекламу наркотиков предусмотрена уголовная ответственность, которую ввели в прошлом году, наказание суровое - до 6 лет лишения свободы, - подчеркивает оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступлениям Айгуль ЕРАДИЛОВА. - Конечно, тяжело поймать людей с поличным. В 2021 году у нас зарегистрированы только 2 факта пропаганды наркотиков, по которым ведется досудебное расследование. Но надо бороться всеми способами" Это небольшой, но значимый вклад. Неравнодушные костанайцы часто к нам обращаются. Если у нас есть возможность, помогаем им с транспортом и обеспечиваем красками - как сегодня. Иногда костанайцы сами приносят краски и от нас нужна только словесная поддержка. Обращаться к нам можно по телефонам: 52-63-58 или 8-778-225-12-13 (лучше через WhatsApp).

Подобные акции "Наша Газета" вместе с волонтерами начала проводить ещё в 2019 году. Тогда мы закрашивали рекламу "синтетики" в десятках мест, но вскоре там появлялись новые надписи.

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