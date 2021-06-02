Прогноз на 5 дней
ясно+20°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41637
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8116
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 10:49
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Most people in the United States used waterprovided by public suppliers, but an estimated 42.5 million people in the United States, or 13 percent of the population, provided their own water for domestic use in 2015.

Тут нельзя на данном языке писать
Цитата:
Добринцофф:
Ну вот здрасте приехали,в стране откуда начались супермаркеты оказывается один супер на несколько населенных пунктов.Интересно это от того что суперы побольше съели маленькие или работать никто не хочет? В Затоболовке с 20000 населения,один гипер,несколько супермаркетов и ещё примерно 150 магазинов"У дома"

Не выгодно стало
В 80ых и 90ых в США был бум супермаркетов и моллов
А сейчас рынок возвращается на круги своя
Профайл
Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
959
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 10:52
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
В Нью-Йорке чистейшая

Да, и при этом рынок бытовых фильтров для воды очень развит. По сути - этот потребительский рынок (бытовая доочистка питьевой воды) в штатах и зародился.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
226
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 11:03
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну вот здрасте приехали,в стране откуда начались супермаркеты оказывается один супер на несколько населенных пунктов.Интересно это от того что суперы побольше съели маленькие или работать никто не хочет? В Затоболовке с 20000 населения,один гипер,несколько супермаркетов и ещё примерно 150 магазинов"У дома"

Это потому, что тот же товар в своем магазине будет стоит в два раза дороже. У волмарта есть огромные логистические центры по всей стране. Одна фура заезжает к производителю лимонов и забирает 20 тонн, везет их в такой центр, там (в том числе роботы) распределяют эти лимоны по супермаркетам, загружают в другой трак тонну лимонов и 19 тонн другого добра и завозят прям в магазин.

Если твой магазин не сможет разом принимать 20 тонн товара, а скажем только 1 тонну, то за доставку ты заплатишь в 20 раз больше водителю. И это только логистика. Я к примеру десятки если не сотни раз закупался в волмарте и только 1 раз проходил через кассу с живым человеком (так как покупал акцизную продукцию). Там 1 помощник контролирует штук 10 касс самообслуживания. То есть, на зп продавцов ты тоже потратишь в 10 раз больше. А вот в супермаркетах таргет, там еще часто можно встретить роботов мерчандайзеров, которые контролируют наличие товара на полках. Он соответственно становится супер эффективным на больших площадях.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
733
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 11:04
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Most people in the United States

Артём, пиши на русском, пожалуйста. Правила общие для всех, в том числе и для уважаемых
Профайл Посетить вебсайт
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
226
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 11:11
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Артём, пиши на русском, пожалуйста. Правила общие для всех, в том числе и для уважаемых

Сорян, уже исправил!
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: drakon, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS