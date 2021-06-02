Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. Ее активно обсуждали на сайте и на страницах газеты в соцсетях, а 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы.

Беседа с директором ТОО "Надежный партнер" Алексеем СНЕГУРЕНКО получилась, можно сказать, душевная. Хорошо поговорили.

Перво-наперво у него, как и у многих комментаторов, возник вопрос: уж не является ли эта статья заказной, не происки ли это конкурентов. Я отвечаю и ему, и вам, дорогой читатель: в статье выражено моё личное мнение, сформированное на основе личных наблюдений. Я не работаю ни на СЭС, ни на кого-то, кто мог бы «присмотреть за финансовыми потоками», ни, тем более, на компании, продающие фильтры для воды. Я - обычный пользователь, который хочет получать качественную услугу.

О хорошем

В начале хочу отметить – "Нашу Газету" читают и на то, о чем она пишет, реагируют. И это хорошо!

Владелец бизнеса отреагировал почти сразу же после выхода статьи - то есть, ему небезразлично мнения потребителей. И это тоже хорошо.

Хотя сначала у Алексея было желание обвинить меня в клевете - дескать, мы стараемся, работаем, наш техник инкассирует аппараты каждые 3-4 дня и, соответственно, сразу их обслуживает. Я не спорю, возможно так и есть и тут просто сработал человеческий фактор. Но у меня тоже есть аргументы, которые мы и обсудили.. В основном я наблюдал за аппаратом на улице Мира в Рудном. Там была приметная монетка 1 тенге, которую я фотографировал в течение месяца. Монетка оставалась на месте – значит, никакого обслуживания не проводилось.

По словам владельца водоматов, люди неаккуратно пользуются ими, а на жаре разлитая вода за два дня зацветает зеленой тиной. Я не спорю. Но в том конкретном автомате на дне лежала монетка…

- Откуда у вас информация про миллионные прибыли? – поинтересовался Алексей.

- Из бизнес-плана на сайте компании, реализующей эти автоматы.

- Ну вы же понимаете, это же реклама, не всему можно верить.

После этого беседа пошла более конструктивно. Мы выяснили, что это никакая не клевета, это мои наблюдения, а статья не является заказной.

Чистенький водомат по улице Мира

Из хорошего также можно отметить, что уже утром 31 мая аппарат на улице Мира был приведен в нормальное эстетическое состояние, и на табло высветилась надпись: "Последняя замена фильтров 26.05.21". Но тут как бы нестыковка - днём ранее была надпись "Последняя замена фильтров 03.05.21", а обслуживание проводили 31 мая. Так что либо 26 мая во время замены фильтров ее не отразили на табло, либо просто подкрутили дату. Я наблюдал из окна, обслуживание заняло около 10 минут. Возможно, фильтры и менялись – но я этого не видел и утверждать не буду. К тому же бизнесмен утверждает, что процесс замены фильтров строго фиксируется, ведется видеозапись, даже предложил провести экскурсию - показать, как идет процесс очистки, что остается после фильтрации. Сказал, что очень дорожит репутацией и старается работать на качество.

Поговорили также о недоливе.

- Мы калибруем аппараты под бутылку определенной фирмы, но люди используют различную тару, вплоть до пластиковых полуторалитровых бутылок, - объяснил Алексей. И добавил: - Из-за этого и разливается вода, по этой же причине выходит из строя озоновая установка.

Я спросил и про невозврат средств. Кстати, тоже у меня фиксируется, как и у каждого, кто пользуется мобильным приложением банка. Вы можете посмотреть выписку о поступлении и расходе средств, а телефон сохраняет журнал исходящих вызовов, так что даты легко сопоставить.

Владелец аппаратов пообещал устранить все указанные недостатки, даже поблагодарил за информацию об аппарате, который медленно наливает воду.

Вот и всё, пожалуй, о хорошем.

Об обычном

Уже вечером 31 мая я осмотрел рудненские водоматы в радиусе примерно 1 км. К сожалению, кроме аппарата по улице Мира, ситуация прежняя: тина в поддоне, неработающее табло, фильтры от 5 мая.

Улица Горняков. Замена фильтров - 5 мая 2021 года

Там же. Тина свисает до земли

О своём

Мои знакомые переехали в Рудный с юга Казахстана. Их удивляет образ жизни жителей нашего города. Точнее - то, что жители постоянно и везде отстаивают свои права. Например, дочь купила просроченное молоко или ее муж - несвежую рыбу, и понесли возвращать в магазин. А люди на дорогах требуют, чтобы все ездили по правилам…

Возможно, вы улыбнетесь, прочитав этот пример, но я хочу спросить - а почему отстаивать свои права, в данном случае - права потребителя, это плохо? И когда это стало плохим? Наши предшественники, которые прошли послевоенные годы и привыкли терпеть лишения, терпят и сейчас. Возможно, люди, недавно приехавшие и еще не привыкшие к новой культуре, тоже терпят. Но почему, а главное - для чего мы должны терпеть ущемление наших прав потребителя?

Почему, когда я отмечаю то, что не соответствует качеству, меня нужно подозревать в работе на «врагов»? Я лишь хочу получить качественную услугу. Не бесплатно. Я приношу в этот водомат каждый месяц 3 500 тенге. Это больше, чем я плачу Рудненскому водоканалу за круглосуточную подачу воды в дом.

В любом случае водоматы попали в поле зрения, теперь на них будут обращать внимание. Многие читатели, не только из Рудного, но и из Костаная, подтвердили мои наблюдения, так что я не один такой вредина. Будем надеяться, что не только этот владелец бизнеса сделает выводы, но и многие другие поймут: время другое, некачественная услуга больше не в тренде. Рынок.

Вместе изменим жизнь к лучшему.

Автор - гражданский журналист "НГ"

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