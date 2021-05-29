Есть расхожее выражение «деньги из воздуха». А мы расскажем о том, как в Рудном делаются деньги на питьевой воде. Конечно же, главное - не деньги. Аппараты по продаже питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии, создавая угрозу здоровью населения. Кроме того, никто не проверяет бизнесменов на честность.

Водоматы стали хорошим вариантом для тех, кого не устаивает вода из-под крана

Водоматы появились в Рудном, как и во многих городах Казахстана, несколько лет назад. Дело хорошее. Выгодное и для потребителя, и для предпринимателя. В интернете полно рекламы, сайт по продаже этих аппаратов предлагает версии ценой от 850 000 до 1 750 000 тенге, желающий может оставить заявку на сайте и ему на электронную почту бесплатно вышлют бизнес-план. Прибыль обещают... до 1 165 000 в месяц (то есть, если верить рекламе, аппарат может окупить себя почти сразу). Восемь ступеней очистки, минимальные затраты и т. д и т. п. Все красиво расписано, наглядно в таблицах показано.

О хорошем

В прошлом году, когда питьевую воду из-под крана в Рудном невозможно было пить из-за неприятного запаха и цвета, а горводоканал ссылался на цветение сине-зеленых водорослей, аппараты питьевой воды стали для многих горожан спасением. В самом деле, не каждый может позволить себе ежедневно покупать бутилированную воду, цена которой порой доходит до 400 тенге за пять литров, или 19-литровые бутыли, которые предлагают службы доставки питьевой воды.

Очередь к водомату. Октябрь 2020 года. Время цветения сине-зеленых водорослей

Цена в водоматах поначалу составляла 10 тенге за литр. Потом появились уведомляющие надписи: в связи с затратами на ремонт оборудования и удорожанием запчастей ее повышают до 15 тенге. Сейчас за литр платят уже 20 тенге.

Люди берут. Кому-то не очень нравится вкус воды, похожий на дождевую, а кто-то уже привык пить только такую. Порой у водоматов даже выстраиваются очереди.

О плохом

Наладив бизнес, а именно - повесив аппараты воды на стены многоэтажных домов, владельцы, похоже, просто про них забыли. Во многих аппаратах не меняют фильтры по несколько месяцев (аппарат на табло сообщает - последняя замена фильтров была такого-то числа). Пролитая мимо бутылок вода, стекающая в поддон, уже приобрела зеленый цвет, как на болоте.

Аппарат по ул. Сандригайло, 94. Зеленая тина в поддоне

Водомат имеет название – «Живая вода»! В учебниках по биологии мы читали: что жизнь зародилась из воды. Вот уж действительно - в некоторых аппаратах уже зарождается новая жизнь. В виде кишечной палочки или еще чего-то подобного.

Кроме того, многие аппараты не доливают водички ровно на 5 тенге, а некоторые - и на 10. Подставляя бутыль 5 литров, чтобы получить полную, как из магазина, нужно закинуть 105 тенге. «Мелочь, - скажете вы. - Пожалел 5 тенге?» Не пожалел. Если в день к этому аппарату подойдет 20-30 человек, то недолив составит уже 150 тенге. Почти с каждого аппарата.

Кроме того, бывает, что аппарат глотает монеты, а воду не выдает. То монетоприемник сломан, то кнопка «Старт» не работает, то аппарат пишет «Бак пуст». На такие случаи есть телефон сервисной службы. Можно позвонить, вежливый голос уточняет у вас сумму, которую съел аппарат, номер Каспи-кошелька и обещает, что деньги вернуться на Kaspy gold или на баланс телефона в течение двух дней. Но бывает, что деньги не возвращаются. Через два дня вы забыли про 100 тенге. Подумаешь… не разбогатею.

Есть такой анекдот: «Копеечку должна буду», - так продавщица Таня заработала свой первый миллион».

Я набираю воду в водомате каждый день. Ежедневно 5 литров. В месяц мне не доливают 6 литров, плюс еще 100-200 тенге, которые съедят нерабочие водоматы. Ну так я ж не один такой.

Технология

Из центрального водопровода вода поступает в водомат. Бизнесмен арендует место в торговой точке, например, оплачивает воду по счетчику и аренду за место, которое занимает аппарат.

Состояние аппарата по улице Мира. Фото сделано 2 апреля 2021 года

Установка для фильтрации чаще всего находится в подвале дома и представляет из себя от пяти до восьми ступеней очистки, включая ультрафиолет и дополнительное озонирование.

Вода под давлением последовательно проходит через специальные мембраны, освобождающие ее от минеральных примесей, солей, ржавчины, и поступает в накопительную емкость. С помощью насоса подается в нишу для выдачи, которая рассчитана на использование тары любого объема: от 0,5 литра до 19-литровой бутылки. При обработке из нее удаляются вредные вещества: нитриты, кадмий, ртуть, хлор и другие, нейтрализуются посторонние запахи.

Дополнительно озоном можно обработать и тару - перед тем как набрать воду.

Бак пуст. Аппарат настолько посещаем, что фильтры не успевают очищать воду

Нигде в бизнес-плане не указывается, что эти аппараты должны подлежать проверке со стороны уполномоченных органов.

По-хорошему бизнесмен сам должен быть заинтересован в качестве поставляемой услуги, своевременной замене фильтров и эстетическом виде водоматов, потому что изменится вкус воды – ее перестанут покупать. Но поскольку вода, которую поставляет горводоканал, далеко не конкурент воде из аппарата, люди покупали и будут покупать. «Течет вода - моя вода, звенят таньга - мои таньга», – был такой рисованный советский мультфильм «Аист».

О правах и обязанностях

На мой взгляд, ситуация с аппаратами должна быть под контролем санитарной службы и других уполномоченных органов - технического регулирования и метрологии, а также по защите прав потребителей. Почему?

Во-первых, это место общественного пользования. Почему к пунктам общественного питания прилагаются определенные санитарные нормы, а здесь все обходят стороной? К водомату в разное время суток подходит множество людей, а как же особые санитарные требования в условиях пандемии? Если в начале 2020 года магазины заставляли покупать антисептики, антисептические коврики, обрабатывать ручки входных дверей антисептиком, то здесь, глядя на цветущую зеленую воду в поддоне, понимаешь – никакой санитарной обработки этот аппарат не видел долгие месяцы.

Ул. Горняков. Очередь за питьевой водой

Во-вторых, финансовая сторона. Недоливы и невозврат средств не должны оставаться без реакции государства. Не только бизнесмен имеет права. Потребитель, желающий получить качественную услугу и оплачивающий эту услугу, не должен переплачивать.

И, наконец, об услуге, которую подает горводоканал. Тут вопрос, скорее, риторический. Почему эти водоматы справляются с водой, которая уже прошла все положенные по нормативам степени очистки, но осталась ржавой и вонючей? Та же самая вода из тех же самых труб. Говорят, в Нью-Йорке можно набрать воды из-под крана, и она не будет отличатся от воды из бутылки. Настолько хорошо очищается вода в городских системах водоснабжения. Может быть, использовать опыт производителей этих аппаратов? Ну купить один, разобрать и посмотреть, что внутри? И как он это делает. Вода не мутная и не вонючая. Несмотря на цветение сине-зеленых.

«А зачем напрягаться? – думает водоканал. – Куда они денутся?»

«А зачем напрягаться? – думает бизнесмен. - Покупают же».

Действительно, нам, потребителям, деваться некуда. «Потому что без воды И ни туды, и ни сюды», - пели в старом, советском же фильме.

Перейдем к выводам

Проблема - антисанитарное состояние, несоблюдение санитарных норм, бесконтрольное тарифообразование, недочеты, недолив.

Ул. Мира. Более месяца не производится санитарная очистка аппарата

Предлагаемое решение - аппараты по розливу питьевой воды должны быть под контролем санитарной службы, финансовая сторона должна регулироваться и контролироваться по примеру ценообразования продуктов питания. Услуга не должна выпадать из поля зрения контролирующих органов и должна попадать под действие закона о защите прав потребителей.

Создается впечатление темного, теневого бизнеса. А так быть не должно. А что вы думаете, читатели? Пишите свои мнения в комментариях.

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