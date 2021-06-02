Отправлено: - 10:42

Артем Марусич:

А как стать не полноправным, а уважаемым пользователем? И значит ли то, что есть уважаемые пользователи, что все остальные не уважаемые? Подобная дискриминация всегда на сайте НГ была или это новшество?

Цитата:Артём, привет. Раз уж речь зашла здесь - статью получил, спасибо. Планируем на следующий номер.Теперь по сути - ранжирование пользователей у нас уже много лет и я думал, что ты-то в курсе этого момента. И это, на мой взгляд, совсем не дискриминация. Максимум - цветовая дифференциация штанов)Стать полноправным пользователем может любой пользователь сайта, написавший 30 комментариев и не нарушивший при этом правил сайта.А статус "уважаемого" редакция выдает тем пользователям сайта, кто, на наш взгляд, заслуживает доверия. То есть, этот пользователь берет на себя дополнительную ответственность - редактировать комментарии в созданных ими темах и опросах. Так что это скорее не прерогатива, а обязанность.Ну и, конечно, пользователь с ником Артем Марусич заслуживает нашего доверия.И да - вполне возможно, что другие читатели тоже захотят взять на себя дополнительную ответственность. Пишите в личку, обсудим.