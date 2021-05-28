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"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41620
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 10:20
32-летний житель села Новое, которого подозревали в жестоком убийстве 31-летней Натальи Гусейновой, был судим за покушение на изнасилование. Более того, как утверждают местные жители, еще в школьные годы Р. нападал на учениц местной школы.
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Re: "Насиловал и запугивал" - односельчане о...
Отправлено: 28.05.21 - 10:20
А для чего скрываете фамилию и отчество убийцы? Пусть страна знает своих "героев". Имя жертвы же раскрываете.
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 10:28
Цитата:
Для чего?
И так уже лежит в земле,зачем его имя вспоминать ещё
Тот самый:
Пусть страна знает своих "героев"
Пусть страна знает своих "героев"
Для чего?
И так уже лежит в земле,зачем его имя вспоминать ещё
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2396
Re: "Насиловал и запугивал" - односельчане о...
Отправлено: 28.05.21 - 10:40
Собаке собачья смерть!
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 10:46
Цитата:
Чтобы его семье подольше напоминали. И другим таким семьям будет хоть какой-то урок. Тем более, что у него есть 2 брата с аналогичными наклонностями.
abaika95:
Для чего?
Для чего?
Чтобы его семье подольше напоминали. И другим таким семьям будет хоть какой-то урок. Тем более, что у него есть 2 брата с аналогичными наклонностями.
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 10:48
Цитата:
Ещё бы эту собаку пристрелили/посадили после первого случая, а не доводили до такого.
таноми52:
Собаке собачья смерть!
Собаке собачья смерть!
Ещё бы эту собаку пристрелили/посадили после первого случая, а не доводили до такого.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2117
Re: "Насиловал и запугивал" - односельчане о...
Отправлено: 28.05.21 - 14:39
Цитата:
Есть видео, где родственник убитой называл его фамилию - Ахметов.
Тот самый:
А для чего скрываете фамилию и отчество убийцы?
А для чего скрываете фамилию и отчество убийцы?
Есть видео, где родственник убитой называл его фамилию - Ахметов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 354
Re: "Насиловал и запугивал" - односельчане о...
Отправлено: 28.05.21 - 14:55
Таких людей вообще надо уничтожать как бешеную собаку без суда и следствия! И труп не выдавать родственникам,хоронить как безродного.
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 15:02
Цитата:
Думаете этим двум братьям и родителем каждодневное напоминание о преступлении и смерти их брата и сына, будет действовать как бальзам на душу? Они сразу спокойные станут и тихие?
Тот самый:
Чтобы его семье подольше напоминали. И другим таким семьям будет хоть какой-то урок. Тем более, что у него есть 2 брата с аналогичными наклонностями.
Чтобы его семье подольше напоминали. И другим таким семьям будет хоть какой-то урок. Тем более, что у него есть 2 брата с аналогичными наклонностями.
Думаете этим двум братьям и родителем каждодневное напоминание о преступлении и смерти их брата и сына, будет действовать как бальзам на душу? Они сразу спокойные станут и тихие?
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 21:26
Цитата:
Прямо напоминает решения тройки ВЧК. В годы Сталинск репрессий. Вы там не выносили решения?
Подписи ваши нигде не засветятся?
Цитата:
Конечно им надо выдать премию, 20 баранов и путевку...
ПолиграфЪ Боярышников:
Таких людей вообще надо уничтожать как бешеную собаку без суда и следствия! И труп не выдавать родственникам,хоронить как безродного.
Таких людей вообще надо уничтожать как бешеную собаку без суда и следствия! И труп не выдавать родственникам,хоронить как безродного.
Прямо напоминает решения тройки ВЧК. В годы Сталинск репрессий. Вы там не выносили решения?
Подписи ваши нигде не засветятся?
Цитата:
abaika95:
будет действовать как бальзам на душу? Они сразу спокойные станут и тихие?
будет действовать как бальзам на душу? Они сразу спокойные станут и тихие?
Конечно им надо выдать премию, 20 баранов и путевку...
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 21:30
Цитата:
Я кончено понимаю что ты тут стараешься отыгрывать глупого тролля и провокатора,но иногда твой троллинг даже я не понимаю.....к чему?
Coopidon:
Конечно им надо выдать премию, 20 баранов и путевку...
Конечно им надо выдать премию, 20 баранов и путевку...
Я кончено понимаю что ты тут стараешься отыгрывать глупого тролля и провокатора,но иногда твой троллинг даже я не понимаю.....к чему?
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 28.05.21 - 22:12
Цитата:
На твою роль на форуме никто не претендует. И тем более -я!
Цитата:
Почему то не удивлён...
Родственники убийцы несут, как минимум, моральную ответственность за своего брата и сына. И им эту ношу нести дальше. Потому что не предотвратили действия своего родственника-душегуба.
abaika95:
Я кончено понимаю что ты тут стараешься отыгрывать глупого тролля и провокатора,но иногда твой троллинг да
Я кончено понимаю что ты тут стараешься отыгрывать глупого тролля и провокатора,но иногда твой троллинг да
На твою роль на форуме никто не претендует. И тем более -я!
Цитата:
abaika95:
я не понимаю.....к чему
я не понимаю.....к чему
Почему то не удивлён...
Родственники убийцы несут, как минимум, моральную ответственность за своего брата и сына. И им эту ношу нести дальше. Потому что не предотвратили действия своего родственника-душегуба.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 767
"Насиловал и запугивал" - односельчане о подозреваемом в жестоком убийстве в Костанайской области
Отправлено: 30.05.21 - 12:52
Сам -то понял чего набуровил? Какая моральная ответственность может быть у таких же как он родственников? Выйдут из тюрьмы и снова начнут тоже самое. Мораль это не про них
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