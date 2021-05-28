32-летний житель села Новое Сарыкольского района Костанайской области, которого подозревали в жестоком убийстве 31-летней Натальи Гусейновой и который был застрелен при задержании полицией, был судим за покушение на изнасилование, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Более того, как утверждают местные жители, еще в школьные годы Р. нападал на учениц местной школы. Двум, которые тогда учились в 10 и 11 классах, удалось избежать надругательств. Позже стали поступать жалобы от девочек помладше.

"Он был еще школьником, а за ним уже замечали склонность к насилию. Когда он был в 10 или 11 классе, он напал на свою одноклассницу. Р. и еще один парень пошли провожать ту домой. Когда проходили через рощу, Р. вдруг озверел, повалил ее на землю, стал стягивать джинсы. Второй парень его оттащил. Дело замяли. Позже он напал на мою подругу, тоже пытался изнасиловать, ей удалось отбиться. Спустя несколько лет в селе узнали, что он изнасиловал девочку помладше. Почему она не обратилась в полицию, не могу сказать, не знаю. Лишь предположу, что он запугал.



Их семья довольно "известная" в нашем районе. По-плохому известная. Трое братьев. Двое из них - старший и младший - хулиганы и бандиты. Драки, дебоши, угрозы пострадавшим. Младший, которому сейчас 30 лет, сидит в тюрьме за изнасилование в особо жестокой и извращенной форме. Предложил девушке, что жила раньше со мной на одной улице, подвезти до дома. Завез в лес, где вволю поиздевался. Избил, изнасиловал. У девушки муж, дети. Она примерная мать и жена, попала в больницу. Семья этого маньяка пыталась откупиться. Но хорошо, что пострадавшая не взяла денег. Насильнику дали 13 лет. И это ведь не первый случай с этим младшим братом. За какое-то время до описанного выше также было нападение, такое же изнасилование. Но та девушка, побывав в реанимации, решила взять деньги. Небольшая сумма. Но для нее - внушительная", - рассказала родственница погибшей Оксана.

Погибшую 31-летнюю женщину, Наталью Гусейнову, сельчане характеризуют однозначно - спокойная, неконфликтная, хорошо воспитанная. Верная жена и мать двоих детей: 10 месяцев сыну и 3 года дочери. Сильно любила мужа. Кроме того, хороший педагог, директор сельской школы и очень ответственная. Через два месяца после родов вышла на работу, так как не могла переложить свои обязательства на кого-то еще.

"Наташа выросла в этом поселке. Получила среднее образование в местной сельской школе, в ней же позже стала директором. В школе она была почти отличницей, тихой, спокойной. После окончания пединститута какое-то время работала в соседней деревне учителем русского языка и литературы. 4 года назад вышла замуж за местного парня.



Тем, кто может подумать, что с убийцей у нее были или могли быть какие-то отношения, сразу скажу - исключено. С маньяком этим (а как его еще назвать?) только жила на одной улице и когда-то училась в одной школе. И конфликтов у нее с ним не было.



Но хочу заметить, за пару дней до нападения Наташа рассказывала мужу, что Р. вел себя странно: подолгу стоял у их забора, заглядывал во двор и смотрел на дом. Подходил к Наташе со странными просьбами. Например, просил помыть ему руки. Интересовался, в какое время ее муж на работе, а в какое - дома. Но при всем при этом никто не мог подумать, что он сотворит такое зверство", - плачет родственница погибшей.

По словам местных жителей, подозреваемый в убийстве дождался, пока муж Натальи и другой их сосед, который мог бы услышать крики о помощи, уйдут на работу, и только после этого напал. Нанес погибшей 10 ножевых ранений в спину. Еще 13 несчастная женщина получила в область грудной клетки. Но и после этого убийца не успокоился - он перерезал своей жертве горло. Тело женщины в кладовке дома нашла ее мать, когда пришла, чтобы присмотреть за детьми, пока Наталья будет на работе.



"Это утром все произошло. Часов в 8. Как раз мужчины на работу все ушли. Наташа тоже собиралась, у нее был включен ноутбук, на котором она что-то делала для работы. Во дворе дома нашли брошенное ведро. Возможно, Наташа собиралась за водой идти, когда появился этот. Наверное, она пыталась от него убежать - столько ударов в спину. И точно Наташа защищалась: у нее все руки и лицо изрезаны. Голова, в районе ушей и висков - все синее было. Он бил ее и резал. Возможно, я так думаю, что он хотел ее изнасиловать, а она не далась, сопротивлялась. В пользу этой версии еще говорит то, что все девушки, на кого он нападал, были стройные и худенькие. Наташа тоже была стройной… Знаете, я даже представить себе не могу, что она испытала перед смертью. Это просто ужас, просто ужас!" - сообщила Оксана.

Напомним, жестокое убийство 31-летней женщины, директора школы в селе Новом, произошло 24 мая. Убийца изрезал несчастную в ее же собственном доме. Он пытался скрыться, его выследили, хотели задержать, но он не дался. Бросался на гражданских и полицейских с ножом, одного даже ранил в руку. В итоге представители правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Подозреваемый был застрелен на месте.