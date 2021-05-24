Сегодня, 24 мая, примерно в 9.25, в селе Новое Сарыколького район был обнаружен труп 31-летней женщины. Тело обнаружила мать погибшей в доме, где она проживала. Подробности раскрытия этого преступления сообщили в ДП Костанайской области.

Следственно-оперативная группа обнаружила на теле женщины 23 ножевых ранения.

"Следы ран были и на руках, что предположительно говорит о том, что она сопротивлялась, пытаясь спастись", - отметили в ведомстве.

Полицией был установлен подозреваемый - сосед убитой, ранее судимый за совершение тяжкого преступления. Опросили более 40 сельчан, один из которых сообщил, что видел в поле подходящего под описание мужчину, который двигался в сторону лесопосадки.

В Костанайской области объявили план «Перехват». Подозреваемого обнаружили в 40 км от поселка. Увидев полицейских, мужчина побежал в сторону вагончика, где находился пасечник. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских ножевое ранение.

"Сотрудники предложили сложить оружие и сдаться, после чего были сделаны предупредительные выстрелы в воздух. Однако подозреваемый проигнорировал предупреждения и продолжил нападать на стражей порядка с ножом. Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских, при задержании применено табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался", - сообщили в ДП.

По факту правомерности применения табельного оружия проводится проверка.

Также начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК (убийство).

У погибшей женщины остались маленькие дети 10-ти месяцев и 3-х лет.

Фото предоставлены пресс-службой ДП Костанайской области