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≡ При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41499
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 15:43
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После задержания Ильназ Г. раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил полицейским, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом подчеркнул, что устроил атаку на школу в одиночку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11824
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 19:53
#15
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Цитата:
Сабыр:
Молодец, Шура

Цитата:
Сабыр:
И ещё,шура,


кто такая Шура?
ты каналы не перепутал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10302
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:07
#16
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Цитата:
urmas:
Там за спиной уши торчат, взрослого 41 летнего мужика. И что то мне подсказывает ,что он не иудей...

А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось :lol:
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
64
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:11
#17
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Цитата:
maxsaf:
А мне что-то подсказывает, что за этого не иудея больше и не вспомнят, чтобы извиняться потом не пришлось

Так процесс уже запущен.
То Вася , то не Вася.
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
64
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:13
#18
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Цитата:
urmas:
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...

А Соловей потом споет, какую надо трель...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10302
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 20:21
#19
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Цитата:
urmas:
Власти невыгодно,поэтому и подчищают ...

Очень не выгодно, согласен. Во Франции бы уже красный уровень ввели, а в России просто в дурку упрячут
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
321
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 11.05.21 - 20:38
#20
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Цитата:
Сабыр:
На охрану себя любимого тратим бюджет в 380млн Р в год

Если бы такое случилось в Казахстане...или не дай бог в Костанае тут бы "про плаченные" гопака в вприсядку с бубном танцевали...
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