Утром во вторник, 11 мая, стало известно, что в одной из школ Казани произошла стрельба, сообщается в обзоре Lenta.ru. Экстренные службы выехали в учебное заведение №175, расположенное на улице Файзи: по предварительным данным, туда зашел неизвестный с оружием и открыл огонь.

При этом школьников в коридорах в этот момент почти не было, так как уже начались уроки. По данным РИА Новости, после стрельбы в школе произошел взрыв.

Одна из учениц, которая стала свидетельницей происшествия, рассказала журналистам, что первые выстрелы в казанской школе раздались в 9:40, какой-то человек пронес в здание оружие и начал стрелять: «Во время нападения я была на уроке с классом. Примерно в 9:40 начались какие-то взрывы. Нам сказали сидеть тихо. И потом нас вывели».

К школе в срочном порядке выехали медики, полиция и спасатели. Из учебного заведения начали эвакуировать детей. В сообщении пресс-службы Министерства образования Татарстана, поступившем вскоре после ЧП, говорится, что учеников среди пострадавших нет. На место ЧП в казанской школе прибыл и президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-секретарь главы региона, но никаких подробностей пока не приводилось. Также на место происшествия приехал глава регионального минздрава Марат Садыков. В ведомстве отметили, что к школе отправлена 21 бригада городской скорой помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф.

Как сообщает Telegram-канал Baza, стрельбу в школе №175 устроил 19-летний Ильназ Г., в настоящее время он задержан. При задержании он сообщил, что по месту своего жительства заложил бомбу. Ранее Ильназ учился в той же школе №175, при этом учителя отзываются о нем плохо. Молодой человек не отличался примерным поведением и хорошей учебой. После школы он ушел учится в колледж. По данным Telegram-канала Life Shot, после задержания Ильназ Г. раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил полицейским, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом нападавший подчеркнул, что устроил атаку на учебное заведение в одиночку. Он также пояснил, что изготавливать бомбы научился благодаря материалам, размещенным в интернете.

По данным Telegram-канала Life Shot, у напавшего на школу в Казани был сообщник: он удерживал внутри здания в заложниках около шести-семи человек. Позже, по данным Telegram-канала Mash, спецназ заблокировал второго нападавшего на четвертом этаже школы и ликвидировал его. Также сообщалось, что правоохранительные органы в Казани задержали предполагаемого пособника молодого человека, устроившего стрельбу в школе №175. Задержанного зовут Рамиль М., ему 41 год.



Однако Национальный антитеррористический комитет (НАК) около полудня опроверг эту информацию: по данным комитета, вооруженный преступник, открывший огонь в казанской гимназии, действовал один.

По данным Baza, задержанный Ильназ Г. убил семерых восьмиклассников и одну учительницу. Пострадали еще 12 детей, четверо из них в реанимации с огнестрельными ранениями. ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что в результате стрельбы, по предварительным данным, погибла учительница и шестеро детей. В то же время РЕН ТВ приводит данные о 13 погибших. После 11:00 глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что жертвами стрельбы в школе Казани стали семь человек: четыре мальчика и три девочки. Еще 16 человек (12 детей и 4 взрослых) госпитализированы. Позже РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана привело уточненные данные. Согласно им, при стрельбе в казанской школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек.