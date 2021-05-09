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≡ От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41491
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
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Как ни наткнешься в соцсетях на пост о благоустройстве нашего города, так не стоит долго листать, как попадаются справедливые мнения костанайцев о том, что за последние годы город превратился во что-то грязное, пыльное, замусоренное, убогое, неровное, ухабистое, оболваненное, халтурное и тд.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21786
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
#1
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Какая - красота... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21786
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:19
#2
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Особенно, на 3-х, посдндних фото... :lol: :oops:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
112
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:36
#3
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согласен с выводами. Вот наглядный результат яйцеголовой и алчной власти и жопорукой холуйской обслуги и исполнителей. Печально. Но факт перед нами. И это только одно место в городе. А их вместе с точечными новостройками куча. Печально все это. Город потерял свое лицо.
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
215
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:03
#4
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Как нового акима в 2015 году поставили, судя по фото упадок идет. Я сам уже не на вижу Костанай с такими убогими дорогами. Приезжаешь в Астану нужно поискать плохие дороги где-нибудь на окрайне, у нас же везде включая и центр.

Да и парк центральный за эти года стал убогим, даже желания нет посещать.

[Исправлено: Xacatel, 09.05.2021 - 13:04]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1381
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:16
#5
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Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
99
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:32
#6
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