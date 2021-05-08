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≡ Парад, почетный караул и музей Момышулы - Как празднуют День Победы кадеты в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41487
Парад, почетный караул и музей Момышулы - Как празднуют День Победы кадеты в Костанае
Отправлено: 08.05.21 - 18:34
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Кадеты школы-лицея № 5 за несколько дней до праздника провели акцию «Вахта памяти». Школьники прошли парадным строем перед скульптурой неизвестного солдата, которую сделали сами.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7918
Re: Парад, почетный караул и музей Момышулы - Как празднуют День...
Отправлено: 08.05.21 - 18:34
#1
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Это все хорошо
Ну а книгу то главную про Момышулы эти дети читают?
Точнее даже, изучают ли?
Израильские военные и кубинские барбудос ее как тактико-учебное пособие по действую малых боевых групп при армейском спланированном отступлении, изучали
Причем книжка художественная)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1006
Парад, почетный караул и музей Момышулы - Как празднуют День Победы кадеты в Костанае
Отправлено: 08.05.21 - 20:09
#2
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Цитата:
abaika95:
Это все хорошо Ну а книгу то главную про Момышулы эти дети читают? Точнее даже, изучают ли?

ВрЯдли! Я думаю.
Да ты её и само не читало. Просто решило, по своей всегдашней традиции, неудачно понтанутся.
Как ты лично думаешь?
Герою достаточно своих поступков и подвигов, или нужно ему ещё и немножечко насочинять? Как это сейчас происходит со всякими батырами и султанами?


Цитата:

Именно Арон Шнеер рассказал примечательные истории о становлении Израиля:

— В 1946 году на иврит была переведена книга Александра Бека «Волоколамское шоссе». Создается новое молодое государство Израиль, книга вручается каждому офицеру израильской армии вместе с оружием. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию, — говорит Арон Шнеер.


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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1006
Парад, почетный караул и музей Момышулы - Как празднуют День Победы кадеты в Костанае
Отправлено: 08.05.21 - 20:14
#3
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Цитата:
abaika95:
Израильские военные и кубинские барбудос ее как тактико-учебное пособие по действую малых боевых групп при армейском спланированном отступлении, изучали Причем книжка художественная)

Тебя не смущает, что Момышулы коммунист с 1942 года и что часть где он служил, базировалась в Прибалтике?
Или в данном случае, на это можно тебе ,,закрыть глаза"?
Цитата:
В 1963 году кубинский лидер Фидель Кастро давал интервью одной испаноязычной газете, во время которого его спросили, кого из героев Второй мировой войны он считает своим кумиром. Образованный и начитанный Фидель назвал своим кумиром советского офицера из Казахстана Бауржана Момыш-улы. О подвиге этого военнослужащего глава Кубы прочитал в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе», где описывались героические действия 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. Бауржан был главным героем книги, однако сейчас о нем уже мало кто помнит. Далее предлагаем узнать, чем же прославился человек, которого Фидель считает своим кумиром. 

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