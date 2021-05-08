Отправлено: - 20:09

abaika95:

Это все хорошо Ну а книгу то главную про Момышулы эти дети читают? Точнее даже, изучают ли?



Именно Арон Шнеер рассказал примечательные истории о становлении Израиля:



— В 1946 году на иврит была переведена книга Александра Бека «Волоколамское шоссе». Создается новое молодое государство Израиль, книга вручается каждому офицеру израильской армии вместе с оружием. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию, — говорит Арон Шнеер.

Цитата:ВрЯдли! Я думаю.Да ты её и само не читало. Просто решило, по своей всегдашней традиции, неудачно понтанутся.Как ты лично думаешь?Герою достаточно своих поступков и подвигов, или нужно ему ещё и немножечко насочинять? Как это сейчас происходит со всякими батырами и султанами?Цитата: