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Парад, почетный караул и музей Момышулы - Как празднуют День Победы кадеты в Костанае
Парад, почетный караул и музей Момышулы - Как празднуют День Победы кадеты в Костанае
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