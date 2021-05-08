Кадеты школы-лицея № 5 за несколько дней до праздника провели акцию «Вахта памяти». Школьники прошли парадным строем перед скульптурой неизвестного солдата, которую сделали сами.

Особое внимание уделили командиру батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка Бауыржана Момышулы, с 2015 года его имя присвоено лицею. Поэтому в предпраздничные дни у бюста участника битвы за Москву стоит почётный караул кадетов, а гостям показывают музей полководца.

- Мы очень рады что в этом году можем отмечать День Победы в штатном режиме, так как в прошлом году из-за пандемии все планы пришлось переносить в режим онлайн, - рассказала «НГ» директор школы-лицея Жанар ЕРДЕНОВА. – Раньше наши кадеты также обязательно участвовали в костанайском параде Победы, стояли в почётном карауле у Вечного огня. Для нас важно показать, как наши ученики чтят память павших воинов.

Уже два года во дворе школы стоят сделанные руками учителя труда и его учеников макеты танка Т-34-85, противотанковой пушки ЗИС-2 и артиллерийской установки БМ-13 или «Катюша». Теперь эту экспозицию дополняет скульптура неизвестного солдата.

Под марш 10 барабанщиц перед скульптурой строевым шагом промаршировала колонна кадетов. Командовал мини-парадом учитель НВТП подполковник Иван ЧЕРКАСОВ.

- В нашем лицее кадетов обучают и тактической подготовке, и стрельбе, и, конечно, строевой подготовке, - рассказал он. – Это дисциплинирует. Ребята в строю чувствуют локоть своего товарища. Мы хотим, чтобы они в будущем, как и наши предки в годы Великой Отечественной, стали настоящими защитниками Родины. Конечно, не все станут офицерами. Но, я думаю, что все они останутся патриотами и будут помнить подвиг советских солдат. Для нас этот парад не был трудностью. Наши кадеты до пандемии в 8 утра, за полчаса до занятий, отрабатывали строевой марш.

В кабинете истории кадеты организовали небольшой музей Бауыржана Момышулы. Его открыли в 2017 году, но экскурсии сюда пока не водят.

- Про Бауыржана Момышулы узнала от дедушки и бабушки, ещё до поступления в лицей, - рассказала ученица 9 «Б-2» класса Кристина БОНДАРИК. – В музее представлены книги, которые писал Момышулы, фотографии полководца и его портреты, которые нарисовали ученики школы.

В планах - создать в школе мемориальный музей Момышулы.

- Мы хотим сделать выезд в Жуалинский район, где родился командир, может быть, там мы найдем какие-то экспонаты и в кабинете будет только музей, - сообщила Жанар Ерденова. – Выезд планировали в этом году, но пандемия свернула планы. Наши дети в областном военно-патриотическом конкурсе заняли 3 место. И в качестве поощрения мы обещали им выезд в музей Бауыржана Момышулы.