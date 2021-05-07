Re: Ты виноват уж в том, что хочется всем...

Отправлено: - 14:15

Ну, честное слово, как у Маяковского в прозаседавшихся, заседают, а толку никакого нет. Собираются только для того, чтобы пожаловаться друг другу на тяжёлую жизнь. Но никаких решений на принимают, чтобы облегчить ее.



А всего-то и нужно, что штрафовать не только за продажу, но и за покупку. Это исключает на корню всю коррупцию. Никто из проверяющих не захочет платить такой же штраф за свою подставу. Заодно и уравновесят весы Фемиды, а то нагрузили всю тяжесть на одну сторону. Продавцов и так заставили исполнять несвойственные им функции проверки документов. Вот и должны были палата предпринимателей с омбудсменом обратиться к депутатам для доработки кривого закона, тогда и смогли бы все дальше работать спокойно.



Заодно необходимо изменить ответственность за нарушение закона, чтобы штраф вешали на того, кто совершил противоправное действие, а не на руководителя предприятия. А то как-то странно получается, накосячил один, а отдувается другой.