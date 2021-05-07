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≡ Ты виноват уж в том, что хочется всем...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41484
Ты виноват уж в том, что хочется всем...
Отправлено: 07.05.21 - 14:15
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Коллективное обращение, под которым поставлено около 900 подписей, месяц назад было направлено предпринимателями по нескольким адресам. В местную полицейскую службу, СЭС, в суды и акиматы - тем, с кем у бизнеса возникают неразрешимые проблемы. Точнее, проблемы, которые в подавляющем большинстве случаев решаются не в пользу бизнеса и чреваты для него немалыми денежными издержками. Для начала предприниматели хотели публично все это обсудить. С публичностью вышло не очень. Что со всем остальным?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1327
Re: Ты виноват уж в том, что хочется всем...
Отправлено: 07.05.21 - 14:15
#1
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Ну, честное слово, как у Маяковского в прозаседавшихся, заседают, а толку никакого нет. Собираются только для того, чтобы пожаловаться друг другу на тяжёлую жизнь. Но никаких решений на принимают, чтобы облегчить ее.

А всего-то и нужно, что штрафовать не только за продажу, но и за покупку. Это исключает на корню всю коррупцию. Никто из проверяющих не захочет платить такой же штраф за свою подставу. Заодно и уравновесят весы Фемиды, а то нагрузили всю тяжесть на одну сторону. Продавцов и так заставили исполнять несвойственные им функции проверки документов. Вот и должны были палата предпринимателей с омбудсменом обратиться к депутатам для доработки кривого закона, тогда и смогли бы все дальше работать спокойно.

Заодно необходимо изменить ответственность за нарушение закона, чтобы штраф вешали на того, кто совершил противоправное действие, а не на руководителя предприятия. А то как-то странно получается, накосячил один, а отдувается другой.
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