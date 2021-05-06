Отправлено: - 18:41

"Я полноценный гражданин Казахстана. Я не родился министром, я вырос в этой стране, прошел весь путь от низов до верхов, работал честно, платил налоги и имею такие же права. Я прошу суд обеспечить соблюдение моих прав", - сказал Биртанов.