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≡ Экс-министр Биртанов выступил с заявлением в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41479
Экс-министр Биртанов выступил с заявлением в суде
Отправлено: 06.05.21 - 18:41
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"Я полноценный гражданин Казахстана. Я не родился министром, я вырос в этой стране, прошел весь путь от низов до верхов, работал честно, платил налоги и имею такие же права. Я прошу суд обеспечить соблюдение моих прав", - сказал Биртанов.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21762
Re: Экс-министр Биртанов выступил с заявлением в суде
Отправлено: 06.05.21 - 18:41
#1
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Надо, им всем, извиниться перед Биртановым... ;-) :lol:
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