Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов выступил в суде. Он заявил, что обвинение ему еще не было предъявлено следственными органами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вчера ряд СМИ распространили, ошибочно или целенаправленно, информацию о том, что прокурор предъявил мне обвинение. Хочу еще раз заявить присутствующим на суде СМИ, что обвинение мне до сих пор не предъявлено, расследование еще идет. Сегодня рассматривается лишь вопрос об обоснованности подозрений и об ограничении моих прав как подозреваемого.

Изучив ходатайство, хотел бы добавить, что в этом ходатайстве нет никаких достоверных фактов, подтверждающих законность и обоснованность выдвинутых против меня подозрений в хищении и растрате бюджетных средств. Потому что нет никакого факта хищения. Я еще раз публично заявляю, что я не причастен ни к каким коррупционным делам, как в этом деле, так и в других, во время исполнения мной обязанностей министра здравоохранения", - заявил Биртанов.

Напомним, прокурор попросил суд продлить домашний арест Биртанова до 14 июня 2021 года, мотивируя тем, что Биртанов нарушил ограничения домашнего ареста, а также из-за сведений о наличии недвижимого имущества у подозреваемого Биртанова и его близких родственников за рубежом.

"Я полноценный гражданин Казахстана. Я не родился министром, я вырос в этой стране, прошел весь путь от низов до верхов, работал честно, платил налоги и имею такие же права. Я прошу суд обеспечить соблюдение моих прав. В отношении брата и недвижимости. В ходатайстве сказано о том, что у меня есть недвижимость (за рубежом. - Прим.). Может, я чего-то не знаю, но я прошу, ваша честь, затребовать документы. И в случае отсутствия документов, подтверждающих, что у меня есть недвижимость, подтверждающих вид на жительство у моих близких родственников, я прошу, ваша честь, дать правовую оценку действиям следователя и прокурора, подтвердивших наличие документов, которых не существует", - сказал Биртанов.

Он уточнил, что его брат, который ранее с семьей проживал и работал в Австрии, вернулся в Казахстан. "Брат мой здесь. Он оставил свою работу и комфортную жизнь в Австрии, чтобы быть здесь со мной. Здесь с супругой трудоустроились и работают. Это ценности нашей семьи. Если в понимании следователя наличие у каких-то родственников какой-то недвижимости - это повод, чтобы я убежал, это уже другая система координат, мне она непонятна", - сказал Биртанов.

Также экс-министр прокомментировал заявления прокурора о неработающей системе электронного паспорта здоровья.

"Касательно электронных паспортов здоровья. Обвинение заявляет, что паспорта не работают. Хотел бы попросить суд приобщить к делу скриншот экрана моего телефона, готов предоставить свои персональные данные. В приложении о здоровье я могу скачать выписку со своего электронного паспорта. Впервые я скачал ее 16 сентября 2019 года, затем 28 августа 2020 года, 23 февраля 2021 года и 4 апреля 2021 года. Могу даже открыть и показать, что здесь содержится информация, где я прикреплен, и медицинская информация, в том числе о том, что я в июне 2020 года находился на стационарном лечении от COVID-19 в двух больницах.

То есть функционал электронного паспорта здоровья работает. Да, есть вопросы к наполнению, но этот процесс идет по мере того, как все больше информсистем поликлиник будет подключаться к платформе. Но мы сейчас уже услышали и знаем, что этому процессу препятствует следствие", - заявил Биртанов.

Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест до 14 июня 2021 года.

"Руководствуясь статьями 55, 56, 146, 151, 152 УПК, суд постановил: ходатайство о продлении срока домашнего ареста до 8 месяцев в отношении подозреваемого Биртанова удовлетворить частично. Продлить срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Биртанова до 8 месяцев, который исчисляется с 14 мая 2021 года до 14 июня 2021 года 21.56 включительно. В части изменения условий домашнего ареста, а именно полного запрета на выход из жилища, за исключением посещения медорганизаций, отказать", - зачитал решение судья следственного суда Айбек Абу.

Судья добавил, что Биртанов может устроиться на работу.

"Биртанов вправе трудоустроиться, что дает право общения не только с близкими родственниками, но и с другими лицами. Запрет на общение с участниками процесса оставлен. Поэтому доводы ходатайства о том, что подозреваемый Биртанов, общаясь с Искаковым и Магауовым, нарушил условия процесса, суд считает несостоятельными", - отметил судья.

Доводы о том, что подозреваемый Биртанов, возможно, имеет недвижимость за рубежом или есть вид на жительство у близких родственников за рубежом, суд также признал несостоятельными.