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≡ С учетом обстановки - Как будут отмечать День Победы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41473
С учетом обстановки - Как будут отмечать День Победы в Костанае
Отправлено: 06.05.21 - 05:38
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Праздничные мероприятия в этом году будут проходить с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил на брифинге в РСК заместитель акима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
185
Re: С учетом обстановки - Как будут отмечать День Победы в...
Отправлено: 06.05.21 - 05:38
#1
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Для областного центра с природным газом зажигать "вечный огонь" на пару дней просто позорище. Во время "тоталитарного совка" вечный огонь был действительно вечным
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