Праздничные мероприятия в этом году будут проходить с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил на брифинге в РСК заместитель акима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ.

Сейчас в городе проживают 33 участника Великой Отечественной войны. И только 10 из них смогут по состоянию здоровья принять участие в церемонии возложения цветов 9 мая. Их повезут на автомобилях от площади областного акимата до парка Победы, а после возложения доставят домой.

- Хотелось бы обратиться к жителям города, - призвал костанайцев к благоразумию Шаймурунов. - Несмотря на то, что область находится в зелёной зоне, необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, не собираться массово и дать возможность возложить цветы к мемориалу нашим ветеранам и тем, кто тесно связан с военной темой - работникам правоохранительных органов, воинам-афганцам. Парк Победы будет открыт, все желающие смогут возложить цветы к мемориалу 10-го и 11 мая.

Праздничные мероприятия начнутся за несколько дней до 9 мая. В предпраздничные дни во дворах домов, где проживают ветераны, «фронтовые бригады» работников культуры будут устраивать небольшие концерты. Всего будут организованы 23 таких поздравления.

Часть белой стены КТЭК по ул. Бородина украсят тематические граффити.

6 мая в общественном транспорте и в торгово-развлекательных центрах в рамках молодежных флешмобов «Споёмте, друзья!» горожанам предложат исполнить песни военных лет.

9 мая, с 10.00, в Сити-центре будет работать выставка, где можно увидеть коллекцию оружия, личные вещи солдат, письма и другие фронтовые экспонаты.

А с 12.00 до 14.00 перед областным акиматом и в Сити-центре будут проходить концерты-летучки. Они будут длиться по 10-15 минут, с перерывами по полчаса. Это сделано для того, чтобы люди не скапливались и не подвергались угрозе заражения.