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≡ Двух девушек ранили из пневматической винтовки в Аркалыке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41467
Двух девушек ранили из пневматической винтовки в Аркалыке
Отправлено: 04.05.21 - 20:19
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Сообщение о том, что в приемный покой больницы доставлены 17-летняя и 25-летняя жительницы города с ранениями, поступило в управление полиции Аркалыка 3 мая. У одной из девушек было ранено предплечье, у другой - бедро.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10202
Двух девушек ранили из пневматической винтовки в Аркалыке
Отправлено: 04.05.21 - 20:19
#1
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У нас, у всех дети ходят по улице. Кто то просто на велике катается, кто то во дворе запозднился . Полиция просьба посадите отца этой винтовки на 6 месяцев , вроде будет норм. Скорей всего урок не будет, но все-таки. Может он выкинет это на металолом. Зачем это ему? Непонятно. Другим будет урок. . Там в семье уже бардак скорей всего. Поэтому нежалко если их даже вместе с сыном посадят на профилактику.
P.S. Я ребенок отца у которого охотнечее ружье в доме. Я в детстве бате помогал патроны заряжать. В те времена все охотники дома сами патроны делали. Ружьё сто раз в руках крутил и стрелял маленьким на охоте по уткам. И даже не было и в мыслях такое что б стрелять по людям. Пусть даже с воздушки.

[Исправлено: Vit, 04.05.2021 - 19:21]
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
866
Re: Двух девушек ранили из пневматической винтовки в Аркалыке
Отправлено: 04.05.21 - 20:42
#2
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Цитата:
Vit:
Полиция просьба посадите отца этой винтовки на 6 месяцев , вроде будет норм. Скорей всего урок не будет, но все-таки

Рядом отрока его посадить. Тогда урок может и будет. Для обоих....
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13928
Re: Двух девушек ранили из пневматической винтовки в Аркалыке
Отправлено: 04.05.21 - 20:51
#3
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Цитата:
Vit:
Полиция просьба посадите отца этой винтовки на 6 месяцев

Обоим прилетит. Уголовная ответственность с 14 лет начинается. Ну и плюс хозяину винтовки, плюс им же как родителям за то что не объяснили что такое хорошо, а что такое плохо.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
981
Re: Двух девушек ранили из пневматической винтовки в Аркалыке
Отправлено: 04.05.21 - 21:53
#4
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Цитата:
В ходе следствия полиция установила 15-летнего подростка, у которого дома была изъята пневматическая  винтовка, принадлежащая его отцу

Явно, очевидно, что родители решили своего недоросля воспитать и лишили интернета в Контрастрайк.
Они же не понимают, что ему нельзя терять навыков и постоянно тренироваться.
Понять и простить!
;-)
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