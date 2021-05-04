Как отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, ведется досудебное расследование.

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Сообщение о том, что в приемный покой больницы доставлены 17-летняя и 25-летняя жительницы города с ранениями, поступило в управление полиции Аркалыка 3 мая. У одной из девушек было ранено предплечье, у другой - бедро.

- При проведении первоначальных следственных действий установлено, что девушки шли по улице Маясовой и услышали хлопок, после которого обнаружили у себя раны на руке и ноге. Девушки обратились в больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе. - Проводится досудебное расследование по ст. 107 УК РК (умышленное причинение среднего вреда здоровью). На месте происшествия была изъяты пуля, предположительно от пневматического оружия.

В ходе следствия полиция установила 15-летнего подростка, у которого дома была изъята пневматическая винтовка, принадлежащая его отцу. Назначены экспертизы, проводится следственные действия

Кроме того, в отношении родителей начато производство по ст. 127 ч. 3 КоАП РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).