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≡ "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41466
"Думаю, он вымещал на мне свою злобу" - врачу-травматологу пациент сломал палец в Костанае
Отправлено: 04.05.21 - 18:00
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Нападение на врача травматологического отделения Костанайской городской больницы произошло в ночь с 3-го на 4 мая. В избиении подозревают 26-летнего жителя Аулиекольского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента полиции.
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§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
160
Re: "Думаю, он вымещал на мне свою злобу" -...
Отправлено: 04.05.21 - 18:00
#1
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Ой смотри какие невинные. А когда сами на смене нетрезвые сидят и херню творят вместо помощи. Видать решил кто-то что-то припомнить.
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