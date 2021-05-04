Нападение на врача травматологического отделения Костанайской городской больницы произошло в ночь с 3-го на 4 мая. В избиении подозревают 26-летнего жителя Аулиекольского района. Об этом сегодня, 4 мая, сообщила пресс-служба департамента полиции.

Врач-травматолог рассказал "НГ", что у него зафиксированы травма пальца правой руки, ушибы кисти, головы и поясницы. Он также добавил, что пациент дергал его за волосы, оскорблял нецензурными словами и угрожал.

- Пациента доставили по линии скорой помощи, его нашли где-то в районе КЖБИ, он явно был нетрезв и, несмотря на резаные раны предплечья средней степени тяжести с повреждением сосудов, успел избить фельдшера и меня, - вспоминает врач, который попросил не называть его фамилию. - Ему была необходима медицинская помощь, мы пытались наложить швы. Это была острая травма, которая могла привести к другим более тяжелым последствиям. Пациент сопротивлялся, нам пришлось вызвать охранников, которые его придерживали. Он вырывался, взял меня за волосы, пару раз ударил. Я сначала стерпел, так как у нас контингент разный бывает. Не буду же я с каждым пьяным пациентом силами мериться. Он много матерился, грозился "завтра найти меня и закопать". Мы пропустили все маты мимо ушей. Я вышел из кабинета, чтобы передохнуть. А в этот момент пациент напал вновь на меня сзади. Неожиданно ударил по спине и голове. Я попытался обороняться. Тут уже нельзя было просто стоять.

Чем именно была вызвана такая агрессия, травматолог не знает. На восстановление пальца правой руки, которая у врача рабочая, потребуется около месяца. Всё это время он не сможет держать инструмент и работать. Кроме того, ущерб нанесен и самому медучреждению - во время драки была сломана лампа для кварцевания

- Я 7 лет учился на травматолога, 4 года работаю в больнице, могу так сказать - обязательно за выходные два подобных случая выпадают, - говорит травматолог. - Люди приходят, не всегда даже "Здравствуйте" скажут. Конкретно в этом случае я не знаю что у него случилось. С ним раньше знаком не был. Лично я думаю, он был на кого-то обижен, где-то получил травму, а на мне вымещал злобу. Но это лишь догадка.

Кварцевую лампу уже заменили на другую

По словам коллег пострадавшего, пациент днём приходил в больницу и хотел извиниться, но не застал на месте врача.

Как сообщили "НГ" в департаменте полиции, подозреваемый - житель Аулиекольского района 1995 года рождения задержан. Проводится досудебное расследование по ст. 107 УК РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 1 000 МРП (2 917 000 тенге) или лишением свободы на срок до 2-х лет.