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Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41462
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 10:06
Недавно в Костанай из Питера приезжал знакомый. Бывший наш. Встретились. Между делом спрашиваю: «Как тебе город родной?» - «Ужасно, - отвечает, - грязный, неухоженный, во двор дома, где сын живет, посуху не пройдешь...»
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 293
Re: Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 10:06
В любом городе можно уйму мест наковырять и похуже.В Рязани к примеру полный атас.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3056
Re: Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 11:34
Цитата:
Так таких мест большинство. 90% точно.
ПолиграфЪ Боярышников:
В любом городе можно уйму мест наковырять и похуже.В Рязани к примеру полный атас.
В любом городе можно уйму мест наковырять и похуже.В Рязани к примеру полный атас.
Так таких мест большинство. 90% точно.
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 11:39
Город стал грязный и не аккуратный какой-то
Вот прям резко
2020 год задал тон по всей видимости
Вот прям резко
2020 год задал тон по всей видимости
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 765
Re: Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 11:50
А в Рудном думаете лучше? В любое место дальше 100м от акимата и все, тундра! Во дворах убогие детские площадки, тротуары кусками, темень непроглядная, грязь непролазная. И это называется город?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7393
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 12:16
А как по-другому может выглядеть город без хозяина? Тот слепо-глухо-немой и невыездной "осваиватель" бюджета не может быть хозяином. Наверное, нет этого ни в образовании, ни в характере, ни в желании?
Вот одному оболванивателю деревьев зачлось тюремным сроком, надеюсь, и нынешним воздастся... за халтурные ремонты, за антисанитарные мусорки, за пыльные дороги, за погибшие саженцы.
[Исправлено: yudjin, 02.05.2021 - 12:17]
Вот одному оболванивателю деревьев зачлось тюремным сроком, надеюсь, и нынешним воздастся... за халтурные ремонты, за антисанитарные мусорки, за пыльные дороги, за погибшие саженцы.
[Исправлено: yudjin, 02.05.2021 - 12:17]
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 18:02
Цитата:
Ну это не аргумент
Для Костаная точно
В Костанае центральные дворы в 100 метрах от акимата выглядят хуже чем окраинные типа Аэропорта,Юбилейного или Наурыза
Дантист:
100м от акимата и все, тундра!
100м от акимата и все, тундра!
Ну это не аргумент
Для Костаная точно
В Костанае центральные дворы в 100 метрах от акимата выглядят хуже чем окраинные типа Аэропорта,Юбилейного или Наурыза
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 01:50
Галина ваш знакомый из Питера, понтанулся походу. Синдром колхозника. Он случайно небыл одет по случаю приезда в наш город из Питера в элитном костюме с тростью?. Там в Питере все тоже самое, проваленые брусчатки, переломаные деревья, дороги в ямах. В центре города зановешаные тканью старые дома. Я во внутрь заходил, жесть, можно фильмы ужасов снимать. А так да. Невский проспект , красота. Зимний дворец и тд.
[Исправлено: Vit, 03.05.2021 - 10:35]
[Исправлено: Vit, 03.05.2021 - 10:35]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 217
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 02:23
Цитата:
А где это в Питере, расскажи.
Я как-то все больше про Невский проспект в тех местах слышал.
Но тебе виднее, конечно.
Vit:
Проспект Невского, красота
Проспект Невского, красота
А где это в Питере, расскажи.
Я как-то все больше про Невский проспект в тех местах слышал.
Но тебе виднее, конечно.
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 11:36
Цитата:
Спасибо исправлено(с)
dvb:
Спасибо исправлено(с)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 865
Re: Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 12:28
Цитата:
Полностью согласен. И в Санкт-Петербурге шаг в сторону - ...ерьмо. И у нас в Екатеринбурге (на обывательском -Грязьбурге) не лучше. Так это миллионники. А Кустанай чем хуже?
В своем глазу-то бревно сложно заметить!
Vit:
ваш знакомый из Питера, понтанулся походу. Синдром колхозника
ваш знакомый из Питера, понтанулся походу. Синдром колхозника
Полностью согласен. И в Санкт-Петербурге шаг в сторону - ...ерьмо. И у нас в Екатеринбурге (на обывательском -Грязьбурге) не лучше. Так это миллионники. А Кустанай чем хуже?
В своем глазу-то бревно сложно заметить!
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 14:42
Цитата:
Постоянно читая НГ, понимаешь одно - победоносный брак завладел всем строительством и реконструкцией в регионе.
Даже колодцы по-человечески обустроить не могут(((
Кстати, а что, Заказчик в техническом задании на проектирование строительства/реконструкции улиц на предусматриваемую укладку тротуарной плитки не в состоянии включить устройство на тротуарах прямоугольных люков для колодцев? Типа таких:
[Исправлено: ГИП, 03.05.2021 - 11:43]
Галина Каткова:
Днями на перекрестке Аль-Фараби и Майлина рабочие перекладывали тротуарную плитку. (...) В городе какой-то «апофегей» работы плохого качества, не скрытых огрехов, а выдающегося победоносного брака. Одни кое-как делают, другие это кое-как принимают и платят бюджетные деньги
Днями на перекрестке Аль-Фараби и Майлина рабочие перекладывали тротуарную плитку. (...) В городе какой-то «апофегей» работы плохого качества, не скрытых огрехов, а выдающегося победоносного брака. Одни кое-как делают, другие это кое-как принимают и платят бюджетные деньги
Постоянно читая НГ, понимаешь одно - победоносный брак завладел всем строительством и реконструкцией в регионе.
Даже колодцы по-человечески обустроить не могут(((
Кстати, а что, Заказчик в техническом задании на проектирование строительства/реконструкции улиц на предусматриваемую укладку тротуарной плитки не в состоянии включить устройство на тротуарах прямоугольных люков для колодцев? Типа таких:
[Исправлено: ГИП, 03.05.2021 - 11:43]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13922
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 14:52
Цитата:
Как правило, заказчик (особенно гос.сектор) вообще не знает чего хочет. Я с такими люками не сталкивался.
ГИП:
Кстати, а что, Заказчик в техническом задании на проектирование строительства/реконструкции улиц на предусматриваемую укладку тротуарной плитки не в состоянии включить устройство на тротуарах прямоугольных люков для колодцев?
Кстати, а что, Заказчик в техническом задании на проектирование строительства/реконструкции улиц на предусматриваемую укладку тротуарной плитки не в состоянии включить устройство на тротуарах прямоугольных люков для колодцев?
Как правило, заказчик (особенно гос.сектор) вообще не знает чего хочет. Я с такими люками не сталкивался.
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 15:47
Цитата:
Но ведь в ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная" должен же кто-то иметь строительное образование, или все агрономы и ветеринары?
Кстати прямоугольные люки удобны для мостовых. Можно немного откорректировать плановое положение такого люка, чтобы плитку меньше пилить или не пилить вообще.
Victor Yang:
Как правило, заказчик (особенно гос.сектор) вообще не знает чего хочет. Я с такими люками не сталкивался.
Как правило, заказчик (особенно гос.сектор) вообще не знает чего хочет. Я с такими люками не сталкивался.
Но ведь в ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная" должен же кто-то иметь строительное образование, или все агрономы и ветеринары?
Кстати прямоугольные люки удобны для мостовых. Можно немного откорректировать плановое положение такого люка, чтобы плитку меньше пилить или не пилить вообще.
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