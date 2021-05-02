Отправлено: - 14:42

Галина Каткова:

Днями на перекрестке Аль-Фараби и Майлина рабочие перекладывали тротуарную плитку. (...) В городе какой-то «апофегей» работы плохого качества, не скрытых огрехов, а выдающегося победоносного брака. Одни кое-как делают, другие это кое-как принимают и платят бюджетные деньги

[Исправлено: ГИП, 03.05.2021 - 11:43]

Цитата:Постоянно читая НГ, понимаешь одно - победоносный брак завладел всем строительством и реконструкцией в регионе.Даже колодцы по-человечески обустроить не могут(((Кстати, а что, Заказчик в техническом задании на проектирование строительства/реконструкции улиц на предусматриваемую укладку тротуарной плитки не в состоянии включить устройство на тротуарах прямоугольных люков для колодцев? Типа таких: