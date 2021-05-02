Прогноз на 5 дней
переменная облачность+16°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 63% влажность
  • С, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41462
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 10:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в Костанай из Питера приезжал знакомый. Бывший наш. Встретились. Между делом спрашиваю: «Как тебе город родной?» - «Ужасно, - отвечает, - грязный, неухоженный, во двор дома, где сын живет, посуху не пройдешь...»
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
293
Re: Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 10:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом городе можно уйму мест наковырять и похуже.В Рязани к примеру полный атас.
Профайл
Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3056
Re: Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 11:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В любом городе можно уйму мест наковырять и похуже.В Рязани к примеру полный атас.

Так таких мест большинство. 90% точно.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7875
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 11:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город стал грязный и не аккуратный какой-то
Вот прям резко
2020 год задал тон по всей видимости
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
765
Re: Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 11:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Рудном думаете лучше? В любое место дальше 100м от акимата и все, тундра! Во дворах убогие детские площадки, тротуары кусками, темень непроглядная, грязь непролазная. И это называется город?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7393
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 12:16
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как по-другому может выглядеть город без хозяина? Тот слепо-глухо-немой и невыездной "осваиватель" бюджета не может быть хозяином. Наверное, нет этого ни в образовании, ни в характере, ни в желании?
Вот одному оболванивателю деревьев зачлось тюремным сроком, надеюсь, и нынешним воздастся... за халтурные ремонты, за антисанитарные мусорки, за пыльные дороги, за погибшие саженцы.

[Исправлено: yudjin, 02.05.2021 - 12:17]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7875
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 02.05.21 - 18:02
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
100м от акимата и все, тундра!

Ну это не аргумент
Для Костаная точно
В Костанае центральные дворы в 100 метрах от акимата выглядят хуже чем окраинные типа Аэропорта,Юбилейного или Наурыза
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10200
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 01:50
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Галина ваш знакомый из Питера, понтанулся походу. Синдром колхозника. Он случайно небыл одет по случаю приезда в наш город из Питера в элитном костюме с тростью?. Там в Питере все тоже самое, проваленые брусчатки, переломаные деревья, дороги в ямах. В центре города зановешаные тканью старые дома. Я во внутрь заходил, жесть, можно фильмы ужасов снимать. А так да. Невский проспект , красота. Зимний дворец и тд.

[Исправлено: Vit, 03.05.2021 - 10:35]
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
217
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 02:23
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Проспект Невского, красота


А где это в Питере, расскажи.
Я как-то все больше про Невский проспект в тех местах слышал.
Но тебе виднее, конечно.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10200
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 11:36
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:

Спасибо исправлено(с)
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
865
Re: Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 12:28
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ваш знакомый из Питера, понтанулся походу. Синдром колхозника

Полностью согласен. И в Санкт-Петербурге шаг в сторону - ...ерьмо. И у нас в Екатеринбурге (на обывательском -Грязьбурге) не лучше. Так это миллионники. А Кустанай чем хуже?
В своем глазу-то бревно сложно заметить!
Профайл
ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1305
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 14:42
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галина Каткова:
Днями на перекрестке Аль-Фараби и Майлина рабочие перекладывали тротуарную плитку. (...) В городе какой-то «апофегей» работы плохого качества, не скрытых огрехов, а выдающегося победоносного брака. Одни кое-как делают, другие это кое-как принимают и платят бюджетные деньги

Постоянно читая НГ, понимаешь одно - победоносный брак завладел всем строительством и реконструкцией в регионе.
Даже колодцы по-человечески обустроить не могут(((
Кстати, а что, Заказчик в техническом задании на проектирование строительства/реконструкции улиц на предусматриваемую укладку тротуарной плитки не в состоянии включить устройство на тротуарах прямоугольных люков для колодцев? Типа таких:


[Исправлено: ГИП, 03.05.2021 - 11:43]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13922
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 14:52
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
Кстати, а что, Заказчик в техническом задании на проектирование строительства/реконструкции улиц на предусматриваемую укладку тротуарной плитки не в состоянии включить устройство на тротуарах прямоугольных люков для колодцев?

Как правило, заказчик (особенно гос.сектор) вообще не знает чего хочет. Я с такими люками не сталкивался.
Профайл
ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1305
Галина КАТКОВА: Где-то есть город?
Отправлено: 03.05.21 - 15:47
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как правило, заказчик (особенно гос.сектор) вообще не знает чего хочет. Я с такими люками не сталкивался.

Но ведь в ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная" должен же кто-то иметь строительное образование, или все агрономы и ветеринары? :lol:
Кстати прямоугольные люки удобны для мостовых. Можно немного откорректировать плановое положение такого люка, чтобы плитку меньше пилить или не пилить вообще. 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS