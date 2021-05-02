Недавно в Костанай из Питера приезжал знакомый. Бывший наш. Встретились. Между делом спрашиваю: «Как тебе город родной?» - «Ужасно, - отвечает, - грязный, неухоженный, во двор дома, где сын живет, посуху не пройдешь...» Сын живет на проспекте Аль-Фараби. Недалеко от центра. В окно квартиры, где мы беседуем, видна остановка - автобусы залиты грязной жижей наполовину, фасонистые иномарки заляпаны по крышу.

А двумя днями раньше был сильный ветер, гнал по улицам тучи пыли и песка. Полчаса пешего хода - и лицо оставляет на влажной салфетке черные следы, в складках сумки скопились барханчики.

Живу в Костанае больше тридцати лет и с усмешкой вспоминаю мечту, вывезенную из деревни, из времен, когда в большом корыте перед входом в школу мы красными от холода руками мыли свои резиновые сапоги. Мечта состояла в том, чтобы с ранней весны до поздней осени ходить в чистой изящной обуви. Так и не сложилось. Десятилетия проходят, а я все мешу ногами грязь в областном центре. Кардинально с нею здесь ничего не меняется.

Хожу пешком много. Ежевечерне от Садовой до Гоголя по Баймагамбетова. Не по забытой богом окраине, а по улице имени Героя Советского Союза. На ней довольно много рекламных щитов, на которых, как времена года, меняют друг друга идеологические агитки. То что-то из «Рухани жангыру» висело, потом уверения членов партии народных коммунистов. Взгляд по ним скользит, не задерживаясь, ибо под ноги надо смотреть внимательно.

Сами конструкции жутко непрезентабельного вида - металлические части ржавеют, бетонные основания осыпаются. Тротуары с колдобинами, кое-где плитка не старая, но уложена так, что моя бабушка сказала бы подрядчикам: «Чтоб вам рученьки покорчило». На тротуарах то и дело встречаются технологические колодцы, вокруг крышек которых - дыры, бетон провален. Бордюры обгрызены временем, газоны подразумеваются. Они неухоженные, именно с них на проезжую часть постоянно стекает грязь.

После гестаповского кронирования часть деревьев так и не оправилась, стоят страшные обрубки. Около гимназии несколько таких калек, ствол одного торчит в небо черным пальцем, как бы говоря: «Должо-о-ок!» Но мертвые не убраны, замещающих посадок не видно.

Одна улица не показатель? Так не одна. И не только улица. Во дворе дома по Садовой, 49 прошлой осенью спешно завершали спортплощадку, а весной новенькое покрытие снимается коржами. И в соседнем дворе на детской площадке оно начало топорщиться. Соцсети этой весной распирало от подобных жалоб.

Днями на перекрестке Аль-Фараби и Майлина рабочие перекладывали тротуарную плитку. Типа исправляли огрехи. Технологический колодец обложили битыми неровными кусками. Управились. И так - везде и во всем. В городе какой-то «апофегей» работы плохого качества, не скрытых огрехов, а выдающегося победоносного брака. Одни кое-как делают, другие это кое-как принимают и платят бюджетные деньги.

Только не надо лишних надежд на субботники. Ну подметут все, покрасят, как у нас любят, веселеньким колером. И будем спотыкаться да пачкаться дальше.