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≡ Увеличение срока вакцинации "Спутником V" объяснил главный санврач
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41460
Увеличение срока вакцинации "Спутником V" объяснил главный санврач
Отправлено: 02.05.21 - 13:27
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Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов объяснил, почему период вакцинации между двумя дозами вакцины "Спутник V" увеличили до 90 дней. По словам Ерлана Киясова, график вакцинации был изменен на основании официального заявления директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
965
Re: Увеличение срока вакцинации "Спутником V" объяснил...
Отправлено: 02.05.21 - 13:27
#1
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Цитата:
По словам Ерлана Киясова, график вакцинации был изменен на основании официального заявления российского профессора, академика и директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга от 22 апреля этого года.

А нельзя ли попросить редакцию, уточнить где искать это заявление?
И является ли это заявлением -заявлением Гинцбурга:-) как учёного. Или это официальные рекомендации?
Потому что знакомые в России все однозначно говорят, что 2 прививку делают строго на 21 день. И если он приходится на выходные, то есть дежурные врачи, которые делают прививку без проблем.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
68
Re: Увеличение срока вакцинации "Спутником V" объяснил...
Отправлено: 02.05.21 - 17:26
#2
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Цитата:
Coopidon:

Поддерживаю, если это возможно, то опубликовать это заявление Гинцбурга и в связи с чем это было сказано.
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