Отправлено: - 13:27

По словам Ерлана Киясова, график вакцинации был изменен на основании официального заявления российского профессора, академика и директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга от 22 апреля этого года.

Цитата:А нельзя ли попросить редакцию, уточнить где искать это заявление?И является ли это заявлением -заявлением Гинцбургакак учёного. Или это официальные рекомендации?Потому что знакомые в России все однозначно говорят, что 2 прививку делают строго на 21 день. И если он приходится на выходные, то есть дежурные врачи, которые делают прививку без проблем.