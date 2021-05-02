Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов объяснил, почему период вакцинации между двумя дозами вакцины "Спутник V" увеличили до 90 дней, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов. © primeminister.kz

По словам Ерлана Киясова, график вакцинации был изменен на основании официального заявления российского профессора, академика и директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга от 22 апреля этого года.

"В соответствии с данным заявлением увеличение интервала между введениями первого и второго компонентов вакцины "Спутник V" возможно с минимально возможного 21 дня до 90 дней. Увеличение интервала не влияет на силу иммунного ответа. Это позволит значительно ускорить иммунизацию населения. В ряде случаев удлинение интервала приводит к увеличению силы и длительности иммунного ответа у человека.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в настоящее время возникла необходимость в ускорении процесса вакцинации с целью защиты максимально большего числа населения первым компонентом вакцины против данной инфекции", - сказал Киясов.

По его словам, на данный момент принимаются меры, направленные на уменьшение циркуляции коронавируса среди населения, чтобы максимально снизить вероятность возникновения новых мутаций вируса.

"В этой связи, на основании вышеуказанного заявления разработчика вакцины, Министерством здравоохранения принято решение удлинить интервал между введениями двух компонентов вакцины "Спутник V" и привить вторым компонентом на 45-й день после введения первого компонента. Кроме того, у лиц с пониженной сопротивляемостью организма увеличение интервала может способствовать формированию высокой напряженности иммунитета и длительности иммунной защиты.

Поэтому 30 апреля были внесены изменения в график вакцинации "Спутником V". При этом интервал между введением первого и второго компонентов данной вакцины должен составить 45 дней. В случае невозможности проведения вакцинации вторым компонентом на 45-й день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее) допускается проведение прививки в течение 90 дней", - добавил главный санврач страны.

Ранее врачи сообщества Medsupportkz обратились к Министерству здравоохранения из-за нововведений в процедуре вакцинации населения. По их словам, при нынешних темпах вакцинации и невозможности строго соблюдать меры предосторожности это увеличит риск заражения COVID-19 до получения второй дозы.