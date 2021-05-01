Вакцинация вторым компонентом "Спутника V" допустима в течение 90 дней. Такой пункт внесен в новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает Tengrinews.kz.

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Согласно тексту документа, вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 45 дней без учета дня вакцинации (ранее 21 день без учета дня вакцинации - Прим.), - компонентом II в дозе 0,5 мл. При этом возможны случаи, когда привиться вторым компонентом вакцины на 45-й день невозможно. К примеру, дата прививки выпадает на выходные, праздничные дни или человек находится в отъезде.

"(Тогда - Прим. Ред) допускается проведение прививки в течение 90 дней. Данный курс вакцинации вводится для лиц, получивших первый компонент вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V" - Прим. Ред.) с 21 апреля 2021 года", - говорится в документе.

Однако медики не согласны с этим решением. На странице независимого научно-медицинского сообщества Medsupportkz в Instagram появилось срочное обращение к Министерству здравоохранения из-за нововведений в процедуре вакцинации населения.

"Как известно, иммунитет к коронавирусной инфекции формируется в среднем через две недели после второй дозы. Все это время пациент должен придерживаться всех мер предосторожности, чтобы не заболеть до появления иммунной защиты", - сообщили в сообществе Medsupportkz. - "При нынешних темпах вакцинации и невозможности строго соблюдать меры предосторожности, это увеличит риск заражения COVID-19 до получения второй дозы."

Представители сообщества Medsupportkz обратились к главному санитарному врачу, попросив объяснить, на каком основании приняты новые правила о вакцинации и как это поможет иммунизации населения от COVID-19. Врачи и ученые просят дать казахстанцам возможность получить возможность вакцину в интервале от 21 дня до 90 дней.