Отправлено: - 20:32

Граждан, прибывающих в Казахстан самолетом, на железнодорожном

Цитата:А может гражданин Киясов скажет какой пассажирский поезд сейчас идет из России в Костанай? НИ ОДИН! Так для чего это в постановлении? А может уже пора возобновить поезда?