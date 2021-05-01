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≡ ПЦР-тест по прибытии в Казахстан отменили для привившихся от COVID-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41456
ПЦР-тест по прибытии в Казахстан отменили для привившихся от COVID-19
Отправлено: 01.05.21 - 20:32
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Граждан, прибывающих в Казахстан, освобождают от прохождения ПЦР-тестирования при предоставлении документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 на территории РК.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7391
Re: ПЦР-тест по прибытии в Казахстан отменили для привившихся от...
Отправлено: 01.05.21 - 20:32
#1
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Цитата:
Граждан, прибывающих в Казахстан самолетом, на железнодорожном

А может гражданин Киясов скажет какой пассажирский поезд сейчас идет из России в Костанай? НИ ОДИН! Так для чего это в постановлении? А может уже пора возобновить поезда?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
864
Re: ПЦР-тест по прибытии в Казахстан отменили для привившихся от...
Отправлено: 02.05.21 - 01:20
#2
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Цитата:
yudjin:
гражданин Киясов скажет какой пассажирский поезд сейчас идет из России в Костанай?

А почему главный санитарный врач РК это должен говорить? Кустанай пуп мира, а страна окружена по всей протяженности госграницы только Россией?
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