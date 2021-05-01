Изменения в постановление о карантине в стране внес главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает Tengrinews.kz.

Граждан, прибывающих в Казахстан самолетом, на железнодорожном, морском, речном, автотранспорте, освобождают от прохождения ПЦР-тестирования при предоставлении документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 на территории РК.

"Все прибывшие лица при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний; граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, при предоставлении документального подтверждения.

Пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения", - говорится в документе.

Аналогичное распоряжение касается прибывающих в Казахстан на железнодорожном, морском, речном и автотранспорте.

Помимо этого, роженицам и пациентам, нуждающимся в оказании экстренной помощи по жизненным показаниям, при поступлении в медицинские учреждения теперь будут оказывать помощь, не дожидаясь результатов лабораторного обследования на COVID-19. Они будут помещается в изолированное помещение с соблюдением противоэпидемического режима с использованием средств индивидуальной защиты.

Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе "жұма намаз", ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека, говорится в документе.

На каждого ребенка при заезде в лагеря отдыха и оздоровления должны быть документы о состоянии здоровья (форма 086/у), справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе по COVID-19, документ с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до заезда.

Также новое постановление содержит пункт о том, что работодатель должен перевести на дистанционную форму работы работников, не вакцинированных против COVID-19 и не болевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, работа которых не требует присутствия на производственном объекте.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.