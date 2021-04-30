Отправлено: - 15:19

Сергей kst:

Ну тогда паспорта,что не болен чумой,оспой,сибирской язвой,холерой,туберкулезом,пневмонией,малярией,вирусом зика и еще чем нибудь

Цитата:А что сейчас повально люди тубиком болеют? Или малярией? А можно интересно болеть сибирской язвой,чумой,оспой без симптомов и ходить заражать людей?